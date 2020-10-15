Мантуров счел невозможным выпуск 30 млн доз вакцины от COVID в 2020 году

Миллионами доз вакцину от коронавирусной инфекции COVID-19 в России начнут выпускать только в следующем году, заявил глава Минпромторга

Денис Мантуров (Фото: Артем Геодакян / ТАСС)

Произвести в России до конца 2020 года 30 млн доз вакцины, защищающей от коронавирусной инфекции COVID-19, абсолютно невозможно, заявил в интервью Bloomberg TV министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

«Это невозможно. Честно говоря, это невозможно. Если кто-то дает такую информацию, это нонсенс», — сказал Мантуров.

Ранее о том, что производство вакцины выйдет на такой уровень к концу 2020 года, заявлял генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

«Мы рассчитываем выйти на объем до 200 млн доз к концу года, 30 млн доз будет произведено в России, а остальное с помощью международных партнерств по всему миру», — сказал Дмитриев в июле.

Однако, по словам Мантурова, по итогам октября в России планируется выпустить лишь около 40 тыс. доз разработанной Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи (НИЦЭМ) вакцины «Спутник V», а в ноябре объем производства нарастят лишь до 800 тыс. доз. Миллионами доз вакцину, отметил министр, начнут выпускать только в следующем году.