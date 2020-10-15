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Мантуров счел невозможным выпуск 30 млн доз вакцины от COVID в 2020 году

Миллионами доз вакцину от коронавирусной инфекции COVID-19 в России начнут выпускать только в следующем году, заявил глава Минпромторга
Денис Мантуров
Денис Мантуров (Фото: Артем Геодакян / ТАСС)

Произвести в России до конца 2020 года 30 млн доз вакцины, защищающей от коронавирусной инфекции COVID-19, абсолютно невозможно, заявил в интервью Bloomberg TV министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

«Это невозможно. Честно говоря, это невозможно. Если кто-то дает такую информацию, это нонсенс», — сказал Мантуров.

Ранее о том, что производство вакцины выйдет на такой уровень к концу 2020 года, заявлял генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

«Мы рассчитываем выйти на объем до 200 млн доз к концу года, 30 млн доз будет произведено в России, а остальное с помощью международных партнерств по всему миру», — сказал Дмитриев в июле.

Однако, по словам Мантурова, по итогам октября в России планируется выпустить лишь около 40 тыс. доз разработанной Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи (НИЦЭМ) вакцины «Спутник V», а в ноябре объем производства нарастят лишь до 800 тыс. доз. Миллионами доз вакцину, отметил министр, начнут выпускать только в следующем году.

Отвечая на вопрос журналистки Bloomberg, Мантуров отметил, что резко увеличить объемы производства вакцины уже сейчас невозможно по двум причинам. Первой из них является необходимость завершить третью фазу клинических испытаний.

«И второе — мы должны масштабировать производственные мощности. Мы готовы сделать это, но на это потребуется какое-то время. <...> Я сообщаю вам абсолютно адекватную информацию», — сказал Мантуров.

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Ранее в интервью ТАСС министр говорил, что весной 2021 года выпуск вакцины планируется нарастить до 15 млн доз в месяц.

«Мы считаем такой прогноз очень консервативным и видим потенциал для производства 10 млн доз вакцины уже в декабре», — заявил Bloomberg представитель РФПИ, комментируя слова Мантурова. Он отметил, что вакцина будет массово производиться также в Индии, Китае, Корее, Бразилии и других странах.

В сентябре РФПИ заявлял о намерении поставить 25 млн доз «Спутник V» в Египет, еще 25 млн доз — в Непал, 35 млн доз — в Узбекистан, 100 млн доз — в Индию и так далее.

Путин объявил о регистрации в России второй вакцины от COVID-19
Общество
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14 октября президент России Владимир Путин заявил о регистрации второй вакцины от COVID-19, созданной центром «Вектор». Вице-премьер Татьяна Голикова отметила, что первые 60 тыс. доз новой вакцины будут выпущены в ближайшее время, после чего «Вектор» приступит к пострегистрационным клиническим исследованиям в разных регионах России.

Автор
Евгений Калюков
вакцина коронавирус Денис Мантуров
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