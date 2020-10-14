Мантуров спрогнозировал выпуск до 15 млн доз вакцин от COVID-19 в месяц

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К весне 2021 года объем производства вакцин от коронавируса в России постепенно увеличится с 800 тыс. доз в ноябре до 15 млн доз. Об этом журналистам сообщил министр промышленности и торговли России Денис Мантуров, передает ТАСС.

«Мы будем в состоянии производить 15 млн [доз] в месяц весной следующего года», — сказал министр. Мантуров напомнил, что после насыщения внутреннего рынка Россия будет готова экспортировать вакцину в другие страны.

В августе Мантуров заявил, что российские предприятия планируют к концу года выпускать 1,5–2 млн доз вакцины от коронавируса в месяц. Ранее министр также говорил, что к весне внутренние потребности в вакцине будут удовлетворены и появиться возможность выпускать препарат на экспорт.

Первая российская вакцина была зарегистрирована 11 августа. Ее разработали в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи. 14 октября президент России Владимир Путин объявил о регистрации второй российской вакцины производства новосибирского центра «Вектор». По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, первые 60 тыс. доз вакцины будут произведены в ближайшее время.