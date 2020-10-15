На МКС при помощи пакетика с чаем нашли возможное место утечки воздуха

Обнаружить место утечки удалось при помощи пакетика чая, движение которого показало, в каком направлении идет воздух. ЦУП предложил космонавтам заклеить скотчем предполагаемое место утечки

Фото: NASA / Getty Images

Российские космонавты нашли возможное место утечки воздуха в переходном отсеке модуля «Звезда» Международной космической станции. Об этом сообщил член экипажа станции космонавт Анатолий Иванишин Центру управления полетами (ЦУП), трансляция переговоров велась на сайте NASA.

«Нашли возможное место негерметичности», — сказал Иванишин (цитата по ТАСС).

Космонавт уточнил, что обнаружить место возможной утечки удалось при помощи пакетика чая, движение которого в невесомости в сторону течи воздуха зафиксировали камеры. «У нас есть несколько фото и видео направления, в котором полетел пакетик с чаем или куда намеревался полететь, что как раз показывает, в каком направлении дует воздух из возможного места утечки», — пояснил Иванишин.

ЦУП, в свою очередь, предложил космонавтам заклеить скотчем предполагаемое место утечки и попросил прислать фото и видео отверстия.