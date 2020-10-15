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Общество ,  
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На МКС при помощи пакетика с чаем нашли возможное место утечки воздуха

Обнаружить место утечки удалось при помощи пакетика чая, движение которого показало, в каком направлении идет воздух. ЦУП предложил космонавтам заклеить скотчем предполагаемое место утечки
Фото:NASA / Getty Images
Фото: NASA / Getty Images

Российские космонавты нашли возможное место утечки воздуха в переходном отсеке модуля «Звезда» Международной космической станции. Об этом сообщил член экипажа станции космонавт Анатолий Иванишин Центру управления полетами (ЦУП), трансляция переговоров велась на сайте NASA.

«Нашли возможное место негерметичности», — сказал Иванишин (цитата по ТАСС).

Космонавт уточнил, что обнаружить место возможной утечки удалось при помощи пакетика чая, движение которого в невесомости в сторону течи воздуха зафиксировали камеры. «У нас есть несколько фото и видео направления, в котором полетел пакетик с чаем или куда намеревался полететь, что как раз показывает, в каком направлении дует воздух из возможного места утечки», — пояснил Иванишин.

ЦУП, в свою очередь, предложил космонавтам заклеить скотчем предполагаемое место утечки и попросил прислать фото и видео отверстия.

Американский пластилин не устранил утечку воздуха на МКС
Технологии и медиа
Фото:NASA / Flickr

В августе на МКС произошло падение давления. После этого российско-американский экипаж станции начал работу по поиску места утечки. В конце сентября в «Роскосмосе» сообщили, что утечку воздуха обнаружили в российском модуле «Звезда», где находится научная аппаратура. В агентстве уточнили, что негерметичность локализована в рабочем отсеке служебного модуля.

По данным «Роскосмоса», утечка не угрожает жизни и здоровью экипажа и не препятствует полету МКС. Герметичность модуля будет восстановлена в ближайшее время, добавили в агентстве. Позднее NASA сообщило, что специалисты установили два возможных места утечки воздуха в модуле «Звезда». 9 октября член экипажа Иван Вагнер попытался устранить утечку с помощью американского пластилина, залепив два возможных места утечки, однако полностью устранить утечку не удалось.

В российском сегменте МКС отказала система получения кислорода
Общество
МКС

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В последние месяцы на МКС находились космонавты «Роскосмоса» Анатолий Иванишин и Иван Вагнер, а также астронавт NASA Крис Кэссиди. Накануне, 14 октября, российская ракета-носитель «Союз-2.1а» с летящим пилотируемым кораблем «Союз МС-17» доставила на МКС еще трех человек: российских космонавтов Сергея Рыжикова и Сергея Кудь-Сверчкова и американского астронавта Кэтлин Рубинс.

Рыжиков во время предполетной пресс-конференции говорил, что экипаж привезет с собой на МКС дополнительное оборудование, чтобы найти утечку, а также специальный герметик.

Автор
Анастасия Батманова
МКС утечка
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