Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 15 октября
USD ЦБ: 77,28 (-0,01) Инвестиции, 14 окт, 13:29
Курс евро на 15 октября
EUR ЦБ: 90,71 (-0,37) Инвестиции, 14 окт, 13:29
В российском сегменте МКС отказала система получения кислорода Общество, 02:27 Сын Трампа Бэррон переболел коронавирусом бессимптомно Политика, 02:06 «Сделай сам»: как спастись от скуки в период самоизоляции РБК Стиль и Яндекс Дзен, 01:59 Роспотребнадзор рекомендовал отказаться от наличных денег из-за COVID-19 Общество, 01:43 СМИ сообщили о планах депортировать бизнесмена Лиллевяли из США в Эстонию Общество, 01:36 Умерла сыгравшая в сериале «Друзья» комедийная актриса Кончата Феррелл Общество, 00:56 В пробах с Камчатки не обнаружили следов ракетного топлива Общество, 00:52 Основателя бренда «Довгань» задержали в США под другим именем Общество, 00:28 Театр на Таганке отложил начало спектакля из-за зрительницы без маски Общество, 00:24 Кристина Асмус сообщила о своем заражении коронавирусом Общество, 00:08 Смягчение политики ЦБ не привело к снижению ставок по потребкредитам Финансы, 00:00 Качество жизни: что предлагает наука РБК и Bayer, 14 окт, 23:59 Сборная России по футболу впервые за два года сыграла нулевую ничью Спорт, 14 окт, 23:37 Театр наций отменил спектакль «Горбачев» из-за болезни Чулпан Хаматовой Общество, 14 окт, 23:24
Общество ,  
0 

В российском сегменте МКС отказала система получения кислорода

На российском сегменте Международной космической станции (МКС) вышла из строя система получения кислорода. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на переговоры экипажа с Землей, которые транслирует NASA.

Как рассказал российский космонавт специалисту подмосковного центра управления полетами, из строя вышла система получения кислорода «Электрон-ВМ» в модуле «Звезда».

По данным «РИА Новости», на МКС иногда случаются отказы этих систем, однако на станции есть запасы кислорода. Также отдельный кислородный комплекс находится в американском сегменте МКС.

Россия впервые запустила космонавтов к МКС по «сверхбыстрой схеме». Видео
Технологии и медиа

В среду, 14 октября с космодрома Байконур на МКС стартовала российская ракета-носитель «Союз-2.1а» с летящим по сверхбыстрой схеме пилотируемым кораблем «Союз МС-17».

Она доставила на станцию трех человек: космонавтов «Роскосмоса» Сергея Рыжикова и Сергея Кудь-Сверчкова, а также астронавта NASA Кэтлин Рубинс. Они проведут на орбите 177 суток. За это время Рыжиков и Кудь-Сверчков должны успеть выполнить 55 научных исследований и экспериментов, а также два открытых выхода в космос.

Сейчас на МКС помимо Рыжикова, Кудь-Сверчкова и Рубинс также работают российские космонавты Анатолий Иванишин, Иван Вагнер и американский астронавт Кристофер Кэссиди.

Читайте на РБК Pro
Дешевая стратегия: как знаменитый дискаунтер Lidl завоевывал Европу «Грабеж средь бела дня»: как изменились запросы студентов MBA — Bloomberg Как бизнесмены в России лично отвечают по долгам контролируемых ими фирм Глава Lamoda Джери Калмис — РБК Pro: «Традиционной торговли больше нет»
МКС кислород космос
Материалы по теме
Россия впервые запустила космонавтов к МКС по «сверхбыстрой схеме». Видео
Технологии и медиа
Космонавт объяснил запрет алкоголя на МКС
Общество
Американский пластилин не устранил утечку воздуха на МКС
Технологии и медиа
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter