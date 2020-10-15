В российском сегменте МКС отказала система получения кислорода

На российском сегменте Международной космической станции (МКС) вышла из строя система получения кислорода. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на переговоры экипажа с Землей, которые транслирует NASA.

Как рассказал российский космонавт специалисту подмосковного центра управления полетами, из строя вышла система получения кислорода «Электрон-ВМ» в модуле «Звезда».

По данным «РИА Новости», на МКС иногда случаются отказы этих систем, однако на станции есть запасы кислорода. Также отдельный кислородный комплекс находится в американском сегменте МКС.

В среду, 14 октября с космодрома Байконур на МКС стартовала российская ракета-носитель «Союз-2.1а» с летящим по сверхбыстрой схеме пилотируемым кораблем «Союз МС-17».