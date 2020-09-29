Технологии и медиа , 29 сен, 17:58
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В российском модуле МКС нашли место утечки воздуха
Международная космическая станция
В российском модуле «Звезда» на Международной космической станции (МКС) обнаружили утечку воздуха. Об этом РБК сообщили в пресс-службе «Роскосмоса».
«После анализа и поиска места утечки воздуха из атмосферы МКС установлено, что данное место находится в служебном модуле «Звезда», в котором находится научная аппаратура. Негерметичность локализована в рабочем отсеке служебного модуля», — заявили в агентстве.
Как отметили в «Роскосмосе», герметичность модуля будет восстановлена в ближайшее время, а ситуация не угрожает жизни и здоровью экипажа и не препятствует полету МКС.
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