В российском модуле МКС нашли место утечки воздуха

Международная космическая станция (Фото: Роскосмос / Global Look Press)

В российском модуле «Звезда» на Международной космической станции (МКС) обнаружили утечку воздуха. Об этом РБК сообщили в пресс-службе «Роскосмоса».

«После анализа и поиска места утечки воздуха из атмосферы МКС установлено, что данное место находится в служебном модуле «Звезда», в котором находится научная аппаратура. Негерметичность локализована в рабочем отсеке служебного модуля», — заявили в агентстве.

Как отметили в «Роскосмосе», герметичность модуля будет восстановлена в ближайшее время, а ситуация не угрожает жизни и здоровью экипажа и не препятствует полету МКС.

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