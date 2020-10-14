Общество , 14 окт, 09:06
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С Байконура к МКС стартовала ракета-носитель с космонавтами на борту
С космодрома Байконур стартовала российская ракета-носитель «Союз-2.1а» с летящим по сверхбыстрой схеме пилотируемым кораблем «Союз МС-17». Трансляцию вел РБК.
Ракета доставит на Международную космическую станцию (МКС) трех человек: космонавтов «Роскосмоса» Сергея Рыжикова и Сергея Кудь-Сверчкова и астронавта НАСА Кэтлин Рубинс. Стыковка корабля с модулем МКС «Рассвет» запланирована на 11:52 по мск.
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