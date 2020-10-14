Лента новостей

Два заказа в секунду: почему Burger King превращаются в IT-компанию

Зеленский поздравил сборную Украины по футболу с победой над Испанией

Собянин пообещал с 19 октября разблокировать проездные младшеклассников

«Копилка» для впечатлений: как подготовиться к исполнению желаний

Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 14 октября

С Байконура к МКС стартовала ракета-носитель с космонавтами на борту

Собянин назвал сроки возвращения младшеклассников в школы

Постправда vs научная грамотность: зачем критически мыслить

Что происходит в центре экологического ЧП на Камчатке. Репортаж РБК

Усс связал аварию в Норильске со стратегией «Норникеля»

Не до веселья: о чем говорят масштабные сокращения в Disney — Bloomberg

Неймар обогнал Роналдо по числу голов за сборную Бразилии

Запуск пилотируемого «Союза» к МКС. Полное видео

Требования к автомобилю для путешествий по дикой природе