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С Байконура к МКС стартовала ракета-носитель с космонавтами на борту

Фото:Global Look Press
Фото: Global Look Press

С космодрома Байконур стартовала российская ракета-носитель «Союз-2.1а» с летящим по сверхбыстрой схеме пилотируемым кораблем «Союз МС-17». Трансляцию вел РБК.

Ракета доставит на Международную космическую станцию (МКС) трех человек: космонавтов «Роскосмоса» Сергея Рыжикова и Сергея Кудь-Сверчкова и астронавта НАСА Кэтлин Рубинс. Стыковка корабля с модулем МКС «Рассвет» запланирована на 11:52 по мск.

Материал дополняется

МКС Байконур Роскосмос
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Ракета-носитель «Союз-2.1а» стартовала к МКС с Байконура
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