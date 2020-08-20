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Технологии и медиа ,  
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Российских космонавтов изолируют на МКС из-за падения давления

Предположительно, давление упало в модулях американского сегмента, сказали в пресс-службе «Роскосмоса». Американские космонавты перейдут в российский модуль «Звезда», сообщили в NASA
Фото: astro_ricky / NASA / Reuters
Фото: astro_ricky / NASA / Reuters

На МКС произошло падение давления, скорее всего, в модулях американского сегмента, сообщил РБК руководитель пресс-службы «Роскосмоса» Владимир Устименко. ТАСС и «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу «Роскосмоса» сообщают, что на МКС произошла утечка воздуха, однако в разговоре с РБК Устименко сказал, что это «не совсем корректная информация».

Экипаж станции завтра, 21 августа, изолируют в российском модуле «Звезда», сказал руководитель пресс-службы. Во время изоляции будет организован контроль давления в модулях американского сегмента. По его словам, в российском модуле экипаж будет заниматься штатными работами.

«Никакой угрозы для станции и экипажа нет», — указал руководитель пресс-службы.

ТАСС со ссылкой на «Роскосмос» пишет, что изоляция продлится три дня. По данным источника агентства, знакомого с ситуацией, причиной незначительной утечки может быть попадание микрометеорита или микрофрагмента космического мусора.

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В NASA сообщили, что в российский сегмент перейдут три американских астронавта. Они переместятся в модуль «Звезда» в пятницу и пробудут там до воскресенья, говорится в сообщении. В NASA отметили, что для комфортного пребывания на станции требуется определенный уровень давления, однако периодически возникают незначительные утечки воздуха.

«Специалисты работают над планом по изоляции, определению и возможному устранению источника [утечки]», — указали в NASA, подчеркнув, что утечка не представляет непосредственной опасности для экипажа или космической станции.

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Авторы: Роман Кирьянов, Анастасия Батманова
Теги: МКС, американский сегмент МКС
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