Российских космонавтов изолируют на МКС из-за падения давления

Предположительно, давление упало в модулях американского сегмента, сказали в пресс-службе «Роскосмоса». Американские космонавты перейдут в российский модуль «Звезда», сообщили в NASA

Фото: astro_ricky / NASA / Reuters

На МКС произошло падение давления, скорее всего, в модулях американского сегмента, сообщил РБК руководитель пресс-службы «Роскосмоса» Владимир Устименко. ТАСС и «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу «Роскосмоса» сообщают, что на МКС произошла утечка воздуха, однако в разговоре с РБК Устименко сказал, что это «не совсем корректная информация».

Экипаж станции завтра, 21 августа, изолируют в российском модуле «Звезда», сказал руководитель пресс-службы. Во время изоляции будет организован контроль давления в модулях американского сегмента. По его словам, в российском модуле экипаж будет заниматься штатными работами.

«Никакой угрозы для станции и экипажа нет», — указал руководитель пресс-службы.

ТАСС со ссылкой на «Роскосмос» пишет, что изоляция продлится три дня. По данным источника агентства, знакомого с ситуацией, причиной незначительной утечки может быть попадание микрометеорита или микрофрагмента космического мусора.