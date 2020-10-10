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Американский пластилин не устранил утечку воздуха на МКС

Космонавтам не удалось полностью устранить утечку воздуха в российском модуле «Звезда» на Международной космической станции с помощью американского пластилина. Эта информация следует из переговоров экипажа с Землей, опубликованных на сайте Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Работы по устранению отверстия начались 9 октября. Космонавт Иван Вагнер с помощью американского пластилина залепил два возможных места утечки. Люк в отсек закрыли на ночь для контроля давления, передает «РИА Новости»

NASA сообщило о двух возможных местах утечки воздуха в модуле МКС
Технологии и медиа
Фото:NASA / Newsmakers / Getty Images

В субботу, 10 октября, Вагнер передал данные после ремонта в подмосковный Центр управления полетами. Так, по словам космонавта, давление в отсеке модуля «Звезда» опустилось до 634 мм ртутного столба. При закрытии люка оно составляло 727 мм, то есть за 12 часов снизилось на 93 мм (или примерно 7 мм в час), что говорит о продолжающейся утечке воздуха.

В августе на МКС произошло падение давления. В «Роскосмосе» предположили, что причина неполадки находится в американском сегменте станции. В связи с этим весь экипаж станции изолировали в российском модуле «Звезда». Впоследствии космонавты обследовали на герметичность все модули МКС и не выявили утечки кислорода. Было решено открыть люки всех сегментов и продолжить мониторинг давления и уровня кислорода.

NASA сообщило о возобновлении поиска утечки воздуха на МКС
Общество
Международная космическая станция

В конце сентября «Роскосмос» сообщил об обнаружении утечки воздуха в российском служебном модуле «Звезда» на МКС, где находится научная аппаратура. Впоследствии в рабочем отсеке служебного модуля герметичность модуля пообещали восстановить. В «Роскосмосе» заверили, что ситуация не угрожает жизни и здоровью экипажа и не препятствует полету МКС.

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Обнаружить первую зону утечки удалось определить благодаря движению пылинок, которое зафиксировала камера GoPro. 7 октября нашли еще два возможных отверстия.

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