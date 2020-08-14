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Пандемия коронавируса ,  
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Глава Гамалеи попросил показать ему не поверивших в вакцину врачей

Фото: РФПИ и Центр имени Гамалеи / ТАСС
Фото: РФПИ и Центр имени Гамалеи / ТАСС

Врачи должны понимать последствия отказала от вакцинации. Так руководитель Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи (НИЦЭМ) Александр Гинцбург прокомментировал результаты опроса медиков, сделанных сервисом «Справочник врача». Из 3000 его участников более половины заявили, что не готовы делать прививку от коронавируса.

«Я хотел бы на этих врачей посмотреть, которые отказались. Две возможности есть избежать этого заболевания: или переболеть в тяжелой форме, потому что легкая форма не дает, как мы знаем, продолжительной защиты, или провакцинироваться», — сказал Гинцбург.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Он отметил, что из-за тяжелой формы заболевания могут остаться последствия на всю жизнь. «А в определенном числе случаев, врачи лучше знают, смертельный исход», — добавил Гинцбург.

Опрос продемонстрировал недоверие врачей к вакцине от коронавируса
Общество
Фото: Владимир Песня / РИА Новости

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