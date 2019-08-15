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Посадка А321 в поле ,  
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Кремль допустил вручение госнаград пилотам севшего в поле Airbus
Говорить о причинах инцидента можно только после расследования, отметил пресс-секретарь президента
Дамир Юсупов (Фото: Yusupov.damir.73 / Facebook)

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал инцидент с пассажирским самолетом «Уральских авиалиний» Airbus A321, который совершил аварийную посадку в Подмосковье, передает корреспондент РБК.

«Давайте поздравим друг друга, что 234 пассажира и семь членов экипажа остались живы, и поздравим героев-летчиков, которые посадили самолет», — заявил Песков.

По словам представителя Кремля, о причинах аварийной посадки можно говорить только после расследования. «Это авиапроисшествие будет разбираться и расследоваться, наверняка это будет весьма оперативно», — отметил он.

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«Решение о награждении принимает президент. После того как будут представлены к наградам, будут выполнены необходимые формальности, в кратчайшие сроки, никаких сомнений в этом нет, они будут награждены», — добавил Песков.

Самолет выполнял рейс по маршруту Жуковский — Симферополь. Через несколько минут после взлета он вынужденно сел в кукурузном поле в Раменском районе Подмосковья. Как сообщили в «Уральских авиалиниях», Airbus столкнулся со стаей чаек и у него произошел отказ силовых установок.
 

Фото: Георгий Мурзин / Ok.ru

Командиром воздушного судна был Дамир Юсупов, вторым пилотом — Георгий Мурзин. По словам последнего, после отказа двигателей после попадания туда птиц лайнер начал терять высоту. В результате экипаж решил посадить его на поле примерно в 1 км от взлетно-посадочной полосы.

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Авиакомпания оценила действия членов экипажа как профессиональные, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев назвал пилотов героями, спасшими пассажиров. Глава Минздрава Вероника Скворцова отмечала, что благодаря их профессионализму удалось избежать серьезных травм.

По данным ведомства, в результате аварийной посадки пострадали 23 человека. Позднее ТАСС и «РИА Новости» со ссылкой на экстренные службы и Центр медицины катастроф сообщили, что всего за медицинской помощью обратилось 55 человек, в том числе 17 детей.

Фотогалерея 
Посадка в поле пассажирского самолета А321. Фоторепортаж

По факту происшествия возбуждено дело, проверку начали уральская транспортная прокуратура и комиссия с участием представителей Росавиации. Уцелевшие «черные ящики» самолета передадут в Международный авиационный комитет.

Авторы: Полина Химшиашвили, Наталия Анисимова
Теги: Дмитрий Песков, Посадка A321 в поле, пилоты
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