Кремль допустил вручение госнаград пилотам севшего в поле Airbus

Говорить о причинах инцидента можно только после расследования, отметил пресс-секретарь президента

Дамир Юсупов (Фото: Yusupov.damir.73 / Facebook)

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал инцидент с пассажирским самолетом «Уральских авиалиний» Airbus A321, который совершил аварийную посадку в Подмосковье, передает корреспондент РБК.

«Давайте поздравим друг друга, что 234 пассажира и семь членов экипажа остались живы, и поздравим героев-летчиков, которые посадили самолет», — заявил Песков.

По словам представителя Кремля, о причинах аварийной посадки можно говорить только после расследования. «Это авиапроисшествие будет разбираться и расследоваться, наверняка это будет весьма оперативно», — отметил он.

«Решение о награждении принимает президент. После того как будут представлены к наградам, будут выполнены необходимые формальности, в кратчайшие сроки, никаких сомнений в этом нет, они будут награждены», — добавил Песков.