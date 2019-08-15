Пилот описал момент аварийной посадки пассажирского Airbus в поле

После столкновения самолета с птицами отказали оба двигателя и лайнер начал терять высоту, рассказал второй пилот. «Уральские авиалинии» назвали профессиональными действия экипажа

Второй пилот пассажирского самолета «Уральских авиалиний» Airbus A321 Георгий Мурзин рассказал телеканалу РЕН ТВ о моменте аварийной посадки лайнера в кукурузном поле в Подмосковье. В пресс-службе «Уральских авиалиний» подтвердили РБК, что комментарий телеканалу дал пилот компании.

«После взлета попала птица в двигатель, левый двигатель сразу заглох, — сообщил он. — Потом и во второй двигатель тоже попала, обороты работали нестабильно, потом второй двигатель тоже заглох».

«Обороты работали нестабильно, тяги не хватало, высота плавно падала», — продолжил Мурзин. После этого лайнер приземлился в поле.

Георгию Мурзину 23 года. На работу его приняли в 2018 году, его общий налет составляет 600 часов, сообщили «Уральские авиалинии». Командир самолета — Дамир Юсупов — имеет налет более 3 тыс. часов. Авиакомпания оценила их действия как профессиональные. Свердловский губернатор Евгений Куйвашев ранее назвал членов экипажа героями, которые «проявили фантастическое мастерство и выдержку».