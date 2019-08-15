Минздрав уточнил число пострадавших при жесткой посадке самолета в поле

Министерство здравоохранения России уточнило, что в результате жесткой посадки самолета Airbus A321 в Подмосковье пострадали 23 человека. Об этом РБК сообщили в пресс-службе ведомства. Ранее региональный главк МЧС рассказал о десяти пострадавших.

«Состояние пострадавших оценивается как средней тяжести, близкое к удовлетворительному», — сказали в пресс-службе. В ведомстве добавили, что на месте происшествия работали 20 бригад скорой помощи и вертолет санавиации.

В Минздраве отметили, что ситуация с оказанием помощи пострадавшим находится под контролем главы ведомства Вероники Скворцовой. Она заявила, что серьезных травм у пассажиров удалось избежать «благодаря профессионализму пилотов и членов экипажа».