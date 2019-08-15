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Посадка А321 в поле ,  
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Минздрав уточнил число пострадавших при жесткой посадке самолета в поле

Министерство здравоохранения России уточнило, что в результате жесткой посадки самолета Airbus A321 в Подмосковье пострадали 23 человека. Об этом РБК сообщили в пресс-службе ведомства. Ранее региональный главк МЧС рассказал о десяти пострадавших.

Фотогалерея 
Посадка в поле пассажирского самолета А321. Фоторепортаж

«Состояние пострадавших оценивается как средней тяжести, близкое к удовлетворительному», — сказали в пресс-службе. В ведомстве добавили, что на месте происшествия работали 20 бригад скорой помощи и вертолет санавиации.

Общество
Жесткая посадка пассажирского А321 в Жуковском. Главное

В Минздраве отметили, что ситуация с оказанием помощи пострадавшим находится под контролем главы ведомства Вероники Скворцовой. Она заявила, что серьезных травм у пассажиров удалось избежать «благодаря профессионализму пилотов и членов экипажа».

В минздраве Подмосковья РБК сообщили, что 23 человека доставили в Раменскую центральную больницу, в том числе девять детей и одну беременную женщину, которую после осмотра отпустили.

В ведомстве добавили, что пассажиры получили легкие травмы, но одна женщина находится в состоянии средней степени тяжести. «Угрозы жизни нет, врачи оказывают пострадавшим всю необходимую медицинскую помощь», — отметили в подмосковном Минздраве.

Самолет авиакомпании «Уральские авиалинии» отправился в Симферополь из аэропорта Жуковский, однако после взлета в два двигателя лайнера попали птицы. В результате произошло возгорание, и самолет совершил жесткую посадку в поле. Следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).

Теги: новости РБК, аэропорт Жуковский, жесткая посадка, Подмосковье ..., Посадка A321 в поле
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