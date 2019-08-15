Появилось видео с коптера с места посадки самолета в Подмосковье

Появилось видео с коптера с места посадки самолета в Подмосковье

Портал Baza опубликовал в Twitter видео с места жесткой аварийной посадки самолета Airbus А321 в кукурузном поле в Подмосковье. Кадры сняты с квадрокоптера.

Инцидент произошел утром 15 августа в Раменском районе Подмосковья. Самолет «Уральских авиалиний» направлялся в Симферополь из аэропорта Жуковский. Как сообщили в авиакомпании, при вылете лайнер столкнулся со стаей чаек. После этого экипаж сообщил о пожаре в двигателе, предположительно из-за попадания птицы и решил вернуться в аэропорт вылета.

По информации «Уральских авиалиний», на борту были 224 пассажира. По данным Минздрава, в результате пострадали 23 человека, в том числе девять детей. Глава ведомства Вероника Скворцова отметила, что серьезных травм удалось избежать «благодаря профессионализму пилотов и членов экипажа».