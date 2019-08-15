Авиакомпания сообщила об отказе силовых установок севшего в поле лайнера

В «Уральских авиалиниях» рассказали о многочисленных птицах, попавших в двигатели. Действия экипажа в авиакомпании оценили как профессиональные

Самолет Airbus A321 авиакомпании «Уральские авиалинии» (Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»)

Авиакомпания «Уральские авиалинии» сообщила, что после столкновения летевшего в Симферополь А321 со стаей чаек у лайнера произошел отказ силовых установок. Это стало следствием «многочисленного попадания птиц в оба двигателя», говорится в заявлении, которое опубликовано в Instagram перевозчика.

В авиакомпании отметили, что избежать трагических последствий в результате вынужденной посадки лайнера удалось благодаря профессионализму членов экипажа и их слаженным действиям. Там уточнили, что в салоне находились 224 пассажира.

В «Уральских авиалиниях» добавили, что самолет получил значительные повреждения.

В компании «Рампорт-Аэро», которая осуществляет наземное обслуживание рейсов гражданской авиации в Жуковском, сообщили РБК, что аэропорт в настоящее время работает в штатном режиме. Сейчас в здании терминала организована работа медиков и психологов для помощи пассажирам. «Прорабатываются варианты отправки пассажиров в точку назначения из другого аэропорта и подготовки необходимого трансфера», — сообщил представитель компании.

Жесткая посадка А321 произошла утром 15 августа. Вскоре после взлета самолет сел на кукурузное поле в Раменском районе Подмосковья, более чем в километре от взлетно-посадочной полосы.

Перед посадкой экипаж лайнера выключил двигатели и убрал шасси. Пассажиров эвакуировали по надувным трапам.