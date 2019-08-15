СМИ узнали о новой методике по размещению камер и их муляжей вдоль дорог

СМИ узнали о новой методике по размещению камер и их муляжей вдоль дорог

Часть комплексов заменят муляжами. Однако об имитирующих настоящие комплексы приборах водителям не сообщат

Фото: Сафрон Голиков / «Коммерсантъ»

Министерство транспорта разработало проект методики определения мест размещения камер видеофиксации нарушений правил дорожного движения. Сейчас документ дорабатывают, а в сентябре его получат все регионы, за исключением Москвы, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на документ и представителя вице-премьера Максима Акимова.

Одним из нововведений стало появление в нем термина «муляж». Речь идет о приборе, который имитирует радар и внешне трудноотличим от обычной камеры. Ставить его предлагается на месте обычного комплекса в том случае, если количество нарушений сократилось более чем на 80% или в течение года не произошло ни одной аварии. Перемещать камеры между аварийно-опасными участками рекомендуется раз в три-шесть месяцев.

В размещаемой в Сети информации о расстановке камер муляжи рекомендовано обозначать как обычные стационарные комплексы.

Также составители проекта указывают, что место установки камеры надо выбирать именно с целью повышения безопасности движения, а «не обеспечения поступления в бюджет от штрафов». Поэтому перед установкой комплекса следует изучить «финансово-экономическое обоснование».