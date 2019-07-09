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Ростелеком ₽87 (+9,16%) прогноз UBS к 01.11.19
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Власти Москвы раскрыли расположение всех дорожных камер
Всего в списке, опубликованном Центром организации дорожного движения столицы, 2476 адресов, где установлены дорожные камеры
Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

Центр организации дорожного движения (ЦОДД) Москвы опубликовал список адресов, по которым в столице установлены дорожные камеры. Ссылка на таблицу (.xlsx) с адресами размещена в Twitter организации.

«Адреса расположения всех камер фотовидеофиксации теперь на нашем сайте (без СМС и регистрации)», — говорится в сообщении центра.

В ЦОДДе также отметили, что эти адреса и ранее не были секретом. «Камеры отлично видно издалека, и каждый навигатор о них знает», — отметили в столичном центре.

В опубликованной таблице 2476 адресов, а также точные координаты каждой камеры с указанием широты и долготы.

В апреле вице-премьер Максим Акимов поручил Генпрокуратуре проверить законность установки частными компаниями камер для фиксации нарушений ПДД. Ранее он же в интервью РБК высказывал предположение, что видеокамеры на дорогах — это скорее средство коммерциализации, а не фиксации нарушений.

Политика
Путин потребовал не прятать камеры на опасных участках дорог

В конце июня президент России Владимир Путин заявил во время Госсовета, что дорожные службы не должны прятать камеры видеофиксации на опасных участках дорог, чтобы подводить водителей под штрафы. «В этом случае происходит прямая подмена смысла всех этих мероприятий. Вместо того чтобы дисциплинировать водителей, их просто подводят под штраф, а это не самоцель, это средство достижения нужного нам результата», — отметил президент.

Автор: Наталья Демченко
Теги: видеокамеры
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