Власти Москвы раскрыли расположение всех дорожных камер

Всего в списке, опубликованном Центром организации дорожного движения столицы, 2476 адресов, где установлены дорожные камеры

Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

Центр организации дорожного движения (ЦОДД) Москвы опубликовал список адресов, по которым в столице установлены дорожные камеры. Ссылка на таблицу (.xlsx) с адресами размещена в Twitter организации.

«Адреса расположения всех камер фотовидеофиксации теперь на нашем сайте (без СМС и регистрации)», — говорится в сообщении центра.

В ЦОДДе также отметили, что эти адреса и ранее не были секретом. «Камеры отлично видно издалека, и каждый навигатор о них знает», — отметили в столичном центре.

В опубликованной таблице 2476 адресов, а также точные координаты каждой камеры с указанием широты и долготы.