Власти Москвы раскрыли расположение всех дорожных камер

Центр организации дорожного движения (ЦОДД) Москвы опубликовал список адресов, по которым в столице установлены дорожные камеры. Ссылка на таблицу (.xlsx) с адресами размещена в Twitter организации.
«Адреса расположения всех камер фотовидеофиксации теперь на нашем сайте (без СМС и регистрации)», — говорится в сообщении центра.
В ЦОДДе также отметили, что эти адреса и ранее не были секретом. «Камеры отлично видно издалека, и каждый навигатор о них знает», — отметили в столичном центре.
В опубликованной таблице 2476 адресов, а также точные координаты каждой камеры с указанием широты и долготы.