Путин назвал срок решения по выставленным спрятанными камерами штрафам

Президент России Владимир Путин поручил правительству до 1 декабря 2020 года решить вопрос с отменой штрафов, которые зафиксировали камеры, размещенные с нарушением требований, передает ТАСС.

К этому же сроку кабмин должен утвердить государственную программу по обеспечению безопасности дорожного движения до 2030 года. Кроме прочего, Путин поручил создать единую систему мониторинга и контроля перевозок пассажиров автобусами по России.

В июне президент потребовал не прятать камеры наблюдения, так как их задача — снизить аварии и травмы на дорогах. «Не нужно эти камеры, особенно на опасных участках, скрывать и прятать. В этом случае происходит прямая подмена смысла», — отмечал Путин.

В начале июля власти Москвы раскрыли местонахождение всех камер на дорогах столицы. В списке было 2476 адресов. В Центре организации дорожного движения при этом отмечали, что камеры и так не были секретом, так как их «отлично видно издалека, и каждый навигатор о них знает».