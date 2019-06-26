Путин потребовал не прятать камеры на опасных участках дорог

Это попросту подводит водителей под штрафы, а не служит цели установки видеокамер фиксации — снижению аварийности и сохранению жизней людей, пояснил глава государства

Фото: Игорь Зарембо / РИА Новости

Дорожные службы не должны прятать камеры видеофиксации на опасных участках дорог, подводя водителей под штрафы. Об этом заявил президент Владимир Путин на заседании Госсовета, сообщает ТАСС.

По словам главы государства, цель установки камер на дорогах — сохранение жизней людей. Если их прятать, то происходит подмена целей размещения, отметил Путин.

«Не нужно эти камеры на опасных участках специально скрывать и прятать. В этом случае происходит прямая подмена смысла всех этих мероприятий. Вместо того чтобы дисциплинировать водителей, их просто подводят под штраф, а это не самоцель, это средство достижения нужного нам результата», — заключил президент.

Кроме того, глава государства указал на проблемы с освещением дорог, в том числе из-за высоких ночных тарифов на электроэнергию.

«С этим [с освещением дорог] у нас, прямо скажем, беда. За пределами агломераций практически на всех дорогах кромешная темень», — сказал Путин (цитата по «РИА Новости»). Он также отметил, что экономия в этом вопросе приводит к человеческим жертвам.