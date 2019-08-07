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Полюс ₽7 200 (+6,01%) прогноз Фридом Финанс к 30.06.20
Доллар/Рубль ₽63 (-3,86%) прогноз Wells Fargo Securities к 30.09.19
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В Москве начали проверять наличие ОСАГО при помощи дорожных камер
Пока система работает в тестовом режиме: автовладельцев без полиса не штрафуют, а рекомендуют им оформить страховку
Фото: Владимир Машатин / ТАСС

В Москве в тестовом режиме запустили систему автоматической проверки наличия полиса ОСАГО с помощью дорожных камер, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники. Проверку начали столичный Центр организации дорожного движения (ЦОДД), ГИБДД и Российский союз автостраховщиков (РСА).

Выявленных благодаря системе автовладельцев без полиса ОСАГО пока не штрафуют, пишет газета. Столичное управление ГИБДД направляет им информационные письма с рекомендацией оформить полис. Водителям также предлагают обратиться в РСА, в случае если допущена ошибка и у них есть страховка. По окончании тестирования нарушителей будут штрафовать на 800 руб., говорится в письме.

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По данным «Коммерсанта», подобные обращения направлены уже 5,5 тыс. автовладельцев. Отсутствие у них полиса выявили еще в мае. Несколько месяцев ушло на проверку данных, поскольку система еще тестируется. Источник газеты сообщил, что в настоящий момент базы данных сверяют фактически вручную. Позднее, по его словам, появится автоматизированный сервис, который позволит обмениваться информацией ГИБДД, ЦОДД и РСА. Когда именно это произойдет, не известно.

Как сообщил газете президент РСА Игорь Юргенс, за несколько месяцев тестирования перед запуском проекта в Московском регионе выявили 730 тыс. автовладельцев без ОСАГО. Спустя 20 дней тех же водителей проверили повторно. «Отклонение по цифрам было единичным, это означает, что лишь немногие из них купили полис ОСАГО за это время», — заявил Юргенс.

Введение проверки о наличии полисов ОСАГО с помощью камер фото- и видеофиксации начали обсуждать еще в 2015 году. По словам Юргенса, в первую очередь ее хотели проводить в отношении водителей, которые нарушают правила дорожного движения. В РСА отмечали, что штрафы не будут приходить автовладельцам, оформившим полис пять дней назад. Планировалось, что сначала система заработает в Москве, Казани и ряде других городов, а затем ее распространят на всю страну.

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МВД не удалось запустить систему проверки ОСАГО с помощью дорожных камер

Автоматизированную проверку полисов откладывали несколько раз, в том числе из-за ошибок в базе данных. В конце прошлого года вице-премьер Максим Акимов поручил МВД и РСА разобраться с проблемой до 1 февраля. Однако технически выполнить в срок поручение правительства не удалось. Как сообщал «Коммерсантъ», интеграцию информационных баз данных не провели по вине страховщиков. В базе ГИБДД и автоматической информационной системы ОСАГО были выявлены расхождения.

Автор: Наталия Анисимова
Теги: ОСАГО, дорожные камеры, проверка
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