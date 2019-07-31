На сайте ГИБДД появилась карта с камерами на дорогах по всей России

На сайте ГИБДД появилась карта с камерами на дорогах по всей России

Камеры фиксируют нарушения правил дорожного движения

Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

На сайте ГИБДД открылся новый интерактивный раздел, где можно узнать, где на российских дорогах расположены автоматические камеры фото- и видеофиксации. Об этом говорится в сообщении на сайте ГИБДД. Раздел пока работает в тестовом режиме.

Для того чтобы посмотреть, где есть камеры, нужно с главной страницы сайта перейти в раздел «Комплексы фотовидеофиксации на дорогах». Далее надо выбрать интересующий российский регион и найти на подгружаемой карте нужную область.

Раздел создан для информирования водителей, а также будет помогать разработчикам навигационных приложений, рассчитывают в ведомстве. ГИБДД обещает регулярно пополнять этот раздел актуальной информацией о новых фото- и видеокамерах.

Ранее был опубликован список с адресами расположения всех дорожных камер в Москве. Столичный Центр организации дорожного движения (ЦОДД) отметил, что эти данные и раньше не были секретными, так как камеры хорошо видно издалека «и каждый навигатор о них знает».