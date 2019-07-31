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McDonald's $250 (+17%) прогноз Goldman Sachs к 29.07.20
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На сайте ГИБДД появилась карта с камерами на дорогах по всей России
Камеры фиксируют нарушения правил дорожного движения
Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

На сайте ГИБДД открылся новый интерактивный раздел, где можно узнать, где на российских дорогах расположены автоматические камеры фото- и видеофиксации. Об этом говорится в сообщении на сайте ГИБДД. Раздел пока работает в тестовом режиме.

Для того чтобы посмотреть, где есть камеры, нужно с главной страницы сайта перейти в раздел «Комплексы фотовидеофиксации на дорогах». Далее надо выбрать интересующий российский регион и найти на подгружаемой карте нужную область.

Раздел создан для информирования водителей, а также будет помогать разработчикам навигационных приложений, рассчитывают в ведомстве. ГИБДД обещает регулярно пополнять этот раздел актуальной информацией о новых фото- и видеокамерах.

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Ранее был опубликован список с адресами расположения всех дорожных камер в Москве. Столичный Центр организации дорожного движения (ЦОДД) отметил, что эти данные и раньше не были секретными, так как камеры хорошо видно издалека «и каждый навигатор о них знает».

В конце июня президент России Владимир Путин потребовал от дорожных служб не прятать камеры видеофиксации на опасных участках дорог. «Вместо того чтобы дисциплинировать водителей, их просто подводят под штраф, а это не самоцель, это средство достижения нужного нам результата», — отметил президент.

В середине июля он поручил правительству до 1 декабря 2020 года решить вопрос с отменой штрафов, которые зафиксировали камеры, размещенные с нарушением требований.

Автор: Наталья Демченко
Теги: нарушение правил, дорожные камеры, ГИБДД
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