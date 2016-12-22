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Количество камер видеофиксации на дорогах Москвы увеличат до 2 тыс.
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Количество камер видеофиксации на дорогах Москвы увеличат до 2 тыс.
Общество, 09:46
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Количество камер видеофиксации на дорогах Москвы увеличат до 2 тыс.

В Москве в 2019 году установят 400 дополнительных камер на дорогах. Об этом говорится в сообщении Центра организации дорожного движения (ЦОДД), поступившем в РБК.

Основной целью установки дополнительных камер является повышение безопасности движения. Так, комплексы фотовидеофиксации установят на наиболее аварийно опасных участках дорог. Места, где будут установлены камеры, выберет Госавтоинспекция.

По данным центра, за последние годы благодаря установленным камерам количество погибших в ДТП сократилось на 36%.

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В сообщении отмечается, что центр заключит с подрядчиком контракт об аренде камер на пять лет, в течение которых подрядчик должен будет обеспечивать их работоспособность. После истечения срока аренды они перейдут в ЦОДД. Все это позволит сократить расходы госбюджета.

Таким образом, в следующем году общее количество камер на столичных дорогах составит более 2 тыс.

Теги: Москва , автодороги , камеры
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