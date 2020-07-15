Власти Подмосковья объявили о новом этапе снятия ограничений
В Московской области прекратит действовать ряд ограничений, введенных из-за коронавируса, следует из постановления губернатора региона Андрея Воробьева.
Согласно документу, с 15 июля в Подмосковье заработают детский оздоровительный лагерь, «Осташево», детский лагерь санаторного типа «Имени 28 Героев Панфиловцев» и социально-оздоровительное отделение лагеря «Звонкие голоса».
Помимо этого, с 16 июля в парках культуры и отдыха Московской области можно будет находиться без масок. Однако в транспорте, медучреждениях, магазинах и общественных местах граждане по-прежнему должны носить маски и перчатки.
С того же дня в Подмосковье в полной мере заработает общепит. С 1 августа в регионе откроются кинотеатры, а также возобновятся официальные мероприятия, которые организовывают органы власти.