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Пандемия коронавируса ,  
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Власти Подмосковья объявили о новом этапе снятия ограничений

С 16 июля полноценно заработают заведения общественного питания, а в парках можно будет находиться без масок. С 1 августа в Московской области откроются кинотеатры, тогда же начнут проводить организованные властями мероприятия
Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости
Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

В Московской области прекратит действовать ряд ограничений, введенных из-за коронавируса, следует из постановления губернатора региона Андрея Воробьева.

Согласно документу, с 15 июля в Подмосковье заработают детский оздоровительный лагерь, «Осташево», детский лагерь санаторного типа «Имени 28 Героев Панфиловцев» и социально-оздоровительное отделение лагеря «Звонкие голоса».

Помимо этого, с 16 июля в парках культуры и отдыха Московской области можно будет находиться без масок. Однако в транспорте, медучреждениях, магазинах и общественных местах граждане по-прежнему должны носить маски и перчатки.

С того же дня в Подмосковье в полной мере заработает общепит. С 1 августа в регионе откроются кинотеатры, а также возобновятся официальные мероприятия, которые организовывают органы власти.

Подмосковье проведет эксперимент по вывозу масок и медицинских отходов
Бизнес
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Режим цифровых пропусков в Московской области отменили с 23 мая, а в начале июня власти региона решили отказаться от большинства ограничений, связанных с коронавирусом. С 12 июня в Подмосковье открылись летние веранды кафе, с 15 июня работу возобновили музеи, поликлиники перешли в привычный режим работы. С 25 июня в регионе открылись и торговые центры, при этом масочный режим продолжал действовать.

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Умерли
Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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По данным оперативного штаба на 15 июля, в Подмосковье с начала пандемии зарегистрировали 61 тыс. зараженных, 1022 человека погибли. За последние сутки в регионе выявили 173 новых случая коронавируса, выздоровели более 42 тыс. человек.

Автор: Гаяна Демурина
Теги: Андрей Воробьев, Московская область, коронавирус, COVID-19
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