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Власти назвали дату открытия торговых центров в Подмосковье

Ограничения в Подмосковье будут снимать в несколько этапов. С 12 июня заработают летние веранды, 15 июня — бытовые сервисы, а 25 июня заработают ТЦ
Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press
Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press

Торговые центры в Московской области откроются с 25 июня. Об этом говорится в постановлении губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, опубликованном на сайте регионального правительства (*pdf).

Закрытыми останутся фудкорты в торговых центрах и кинотеатры. Также не будет допускаться проведение в них массовых мероприятий, отмечается в сообщении официального Telegram-канала губернатора.

С этой же даты в регионе будут полностью сняты ограничения с торговли. Ранее в Подмосковье могли работать только магазины площадью не более 400 кв. м. с отдельным входом с улицы.

Часть ограничений снимут еще раньше. С 15 июня в области:

  • заработают социальные карты для поездок на общественном транспорте;
  • станут вновь доступны услуги такси и каршеринга;
  • заработают сервисы персональных услуг (фотоателье, автошколы);
  • возобновится работа организаций и ИП, осуществляющих операции с недвижимым имуществом, деятельность в области аренды и лизинга, права и бухгалтерского учета, консультирования по вопросам управления, рекламы, исследований конъюнктуры рынка;
  • восстановится работа организаций, имеющих медицинскую лицензию, за исключением санаторно-курортных;
  • будут разрешены репетиции театральных и цирковых коллективов.

Ранее Андрей Воробьев сообщил, что с 12 июня в регионе заработают летние веранды кафе и ресторанов. То, что торговые центры в Подмосковье пока не открывают, он объяснил требованиями Роспотребнадзора: «Мы в хорошем смысле воюем с главным санитарным врачом, потому что каждый делает свою работу, и главный санитарный врач почему не дает открыть [торговые центры] — потому что боится распространения коронавируса».

Летние веранды в кафе откроются в Подмосковье с 12 июня
Общество
Фото: Сергей Коньков / ТАСС

Всего в Московской области было выявлено 47,1 тыс. случаев заражения коронавирусом. Из них за последние сутки — 724. От коронавируса в регионе умерли 644 человека.

Скорость распространения коронавируса в России
Случаев за сутки
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Автор: Георгий Тадтаев
Теги: коронавирус, Подмосковье, торговые центры
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