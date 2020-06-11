Власти назвали дату открытия торговых центров в Подмосковье
Торговые центры в Московской области откроются с 25 июня. Об этом говорится в постановлении губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, опубликованном на сайте регионального правительства (*pdf).
Закрытыми останутся фудкорты в торговых центрах и кинотеатры. Также не будет допускаться проведение в них массовых мероприятий, отмечается в сообщении официального Telegram-канала губернатора.
С этой же даты в регионе будут полностью сняты ограничения с торговли. Ранее в Подмосковье могли работать только магазины площадью не более 400 кв. м. с отдельным входом с улицы.
Часть ограничений снимут еще раньше. С 15 июня в области:
- заработают социальные карты для поездок на общественном транспорте;
- станут вновь доступны услуги такси и каршеринга;
- заработают сервисы персональных услуг (фотоателье, автошколы);
- возобновится работа организаций и ИП, осуществляющих операции с недвижимым имуществом, деятельность в области аренды и лизинга, права и бухгалтерского учета, консультирования по вопросам управления, рекламы, исследований конъюнктуры рынка;
- восстановится работа организаций, имеющих медицинскую лицензию, за исключением санаторно-курортных;
- будут разрешены репетиции театральных и цирковых коллективов.