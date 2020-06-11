Власти назвали дату открытия торговых центров в Подмосковье

Ограничения в Подмосковье будут снимать в несколько этапов. С 12 июня заработают летние веранды, 15 июня — бытовые сервисы, а 25 июня заработают ТЦ

Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press

Торговые центры в Московской области откроются с 25 июня. Об этом говорится в постановлении губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, опубликованном на сайте регионального правительства (*pdf).

Закрытыми останутся фудкорты в торговых центрах и кинотеатры. Также не будет допускаться проведение в них массовых мероприятий, отмечается в сообщении официального Telegram-канала губернатора.

С этой же даты в регионе будут полностью сняты ограничения с торговли. Ранее в Подмосковье могли работать только магазины площадью не более 400 кв. м. с отдельным входом с улицы.

Часть ограничений снимут еще раньше. С 15 июня в области: