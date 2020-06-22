Воробьев сообщил о сохранении масочного режима в Подмосковье

В Подмосковье, несмотря на ослабление ограничений, сохранится масочный режим и запрет на проведение массовых мероприятий. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в Instagram.

«Остается только ношение масок в местах скопления людей, а также запрет на проведение совсем уж массовых мероприятий», — сказал он.

19 июня Воробьев подписал постановление, согласно которому с 25 июня в регионе открываются торговые центры и музеи, с 1 июля — спортивные объекты, а с 15 июля летние лагеря.

С середины мая в регионе возобновилось строительство, работы на объектах ЖКХ, заработали промышленные предприятия. В начале июня в Подмосковье заработали салоны красоты, солярии, сауны, химчистки, также открылись веранды кафе и ресторанов.