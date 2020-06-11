Летние веранды в кафе откроются в Подмосковье с 12 июня

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В Подмосковье летние веранды в кафе и ресторанах заработают с 12 июня. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Воробьев в эфире телеканала «Россия 1».

«В эту пятницу мы откроем летние веранды для ресторанов и кафе. Уже можно отдыхать на улице, и, соответственно, этот сервис будет открыт», — сказал он.

В то же время Воробьев отметил, что открывать для посещения ТЦ в области власти пока не будут. Эта ситуация, по его словам, беспокоит региональные власти, однако открыть ТЦ не разрешает Роспотребнадзор. «Это нас беспокоит, и мы в хорошем смысле воюем с главным санитарным врачом, потому что каждый делает свою работу, и главный санитарный врач почему не дает открыть [торговые центры] — потому что боится распространения коронавируса», — объяснил он.

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