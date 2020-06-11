Музеи в Подмосковье откроются с 15 июня

Фото: Global Look Press

В Московской области с 15 июня смогут возобновить прием посетителей музеи и вернутся к обычному графику работы поликлиники. Об этом заявил губернатор региона Андрей Воробьев в эфире телеканала «Россия 1».

«С понедельника мы открываем музеи, переходим к нормальному режиму работы поликлиник. Плановые операции возвращаются с 15 числа», — сказал он.

Накануне Воробьев заявил о планах открыть в области перед выходными (13-14 июня) ТЦ и летние веранды кафе, ресторанов.

Позже стало известно, что веранды в Подмосковье откроются 12 июня, ТЦ же пока не смогут возобновить работу. Воробьев уточнял, что их простой беспокоит региональные власти, однако открыть центры не разрешает Роспотребнадзор.