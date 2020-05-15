Путин потребовал зачистить «СНиПы-хрипы» для строительства медцентров

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Президент Владимир Путин попросил правительство «навести порядок» в строительной документации для того, чтобы не затягивать по срокам строительство. Об этом он заявил на конференции по случая открытия медицинских центров Минобороны для лечения пациентов с коронавирусом.

«Я прекрасно отдаю себе отчет, что происходит в этой сфере, мы много раз это обсуждали. Всякие СНиПы-«хрипы» и примазавшиеся к этому виду деятельности квазиучастники процесса — их нужно зачистить в конце концов, надо навести там порядок!» — сказал президент.

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