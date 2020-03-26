Минобороны построит 16 инфекционных центров до 15 мая

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Зеленая экономикаЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Зеленая экономика
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 27 марта
USD ЦБ: 78,72 (+0,93) Quote, 12:58
Курс евро на 27 марта
EUR ЦБ: 85,96 (+1,82) Quote, 12:58
Роскомнадзор потребовал от Twitter удалить сообщения о комендантском часе Общество, 15:29 Клуб сообщил о досрочном завершении сезона баскетбольной лиги ВТБ Спорт, 15:11 В Шереметьево начали проверку после обнаружения золотых слитков на дороге Общество, 14:58 Сложность майнинга биткоина показала крупнейшее падение за 8,5 лет Крипто, 14:56 Как продвигать и продавать образовательные услуги онлайн Pro, 14:54 Что говорят молодые экоактивисты о своем вкладе в защиту природы Зеленая экономика, 14:47  Кремль раскрыл смысл возврата к президиуму правительства «как при Путине» Политика, 14:43 Минздрав порекомендовал врачам выписывать рецепты на максимальный срок Общество, 14:42 Путин поддержал идею распространить на самозанятых ограничения по арестам Бизнес, 14:40 Путин назвал возможный срок победы России над коронавирусом Общество, 14:30 Минобороны построит 16 инфекционных центров до 15 мая Общество, 14:28 Что значит новый налог для держателей вкладов и долговых ценных бумаг Quote, 14:27 Сортировать отходы дома несложно. Краткая инструкция, с чего начать Зеленая экономика, 14:23  Блокчейн-проект TON предложили запустить без участия Telegram Крипто, 14:21
Пандемия коронавируса ,  
0 

Минобороны построит 16 инфекционных центров до 15 мая

Сергей Шойгу (Фото: Global Look Press)

Минобороны построит в России до 15 мая в два этапа 16 новых модульных инфекционных центров, сообщил министр обороны Сергей Шойгу, передает «РИА Новости».

«До 30 апреля ввести восемь центров: Одинцово, Подольск, Нижний Новгород, Волгоград, Новосибирск, Оренбург, Улан-Удэ, Уссурийск», — заявил министр на заседании правительства.

Оставшиеся медицинские учреждения будут построены до 15 мая в Ленинградской области, Смоленске, Калининграде, Ростове-на-Дону, Севастополе, Омске, Петропавловске-Камчатском и Хабаровске. Общая емкость центров составит 1,6 тыс. койко-мест.

Минобороны сообщило о проверке готовности армии к борьбе с коронавирусом
Общество

24 марта кабмин выделил 8,8 млрд руб. на возведение этих инфекционных центров. Контролем целевого расхода средств займется Минобороны.

Новые больничные модули будут предназначены для быстрого оказания помощи заболевшим новым коронавирусом среди военных.

В военном ведомстве организовали специальные группы из вирусологов и врачей-эпидемиологов для быстрого предотвращения вспышек заболевания в военных частях. Медицинские специалисты разработали алгоритм действий и особенно тщательно проверяют возвращающихся из зарубежных командировок.

Теги: Сергей Шойгу, коронавирус, Минобороны
Материалы по теме
Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 26 марта
Общество
Следственный комитет создал группу для выявления фейков о коронавирусе
Общество
Минобороны объявило о создании группировок для борьбы с коронавирусом
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter