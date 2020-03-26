Минобороны построит 16 инфекционных центров до 15 мая

Сергей Шойгу (Фото: Global Look Press)

Минобороны построит в России до 15 мая в два этапа 16 новых модульных инфекционных центров, сообщил министр обороны Сергей Шойгу, передает «РИА Новости».

«До 30 апреля ввести восемь центров: Одинцово, Подольск, Нижний Новгород, Волгоград, Новосибирск, Оренбург, Улан-Удэ, Уссурийск», — заявил министр на заседании правительства.

Оставшиеся медицинские учреждения будут построены до 15 мая в Ленинградской области, Смоленске, Калининграде, Ростове-на-Дону, Севастополе, Омске, Петропавловске-Камчатском и Хабаровске. Общая емкость центров составит 1,6 тыс. койко-мест.

24 марта кабмин выделил 8,8 млрд руб. на возведение этих инфекционных центров. Контролем целевого расхода средств займется Минобороны.