Власти заявили о готовности строить инфекционные больницы по всей стране
Правительство России готово в случае необходимости развернуть строительство по всей стране модульных инфекционных центров, заявил журналистам вице-премьер Марат Хуснулллин, сообщает корреспондент РБК.
«Мы действительно такой вариант рассматривали сегодня», — сказал Хуснуллин после завершения совещания президента Владимира Путина с членами правительства, отвечая на вопрос о возможности повторения в России опыта Китая, где медицинские центры, предназначенные для борьбы с коронавирусной инфекцией COVID-19 возводились за несколько дней.
Вице-премьер, занимавший до января 2020 года пост вице-мэра Москвы во вопросам строительства, сослался также на опыт российской столицы, где недавно начали строительство из быстровозводимых конструкций инфекционной больницы, призванной стать дополнением стационара в Коммунарке и инфекционной больницы № 1, куда помещают на карантин тех, у кого подозревают коронавирус.
«Мы хорошо понимаем опыт Москвы, которая сейчас этим занимается. При необходимости мы быстро развернем это строительство», — сказал Хуснуллин.