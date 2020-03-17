Власти заявили о готовности строить инфекционные больницы по всей стране

Власти России готовы использовать опыт Китая и начать при необходимости строительство модульных зданий инфекционных больниц, заверил вице-премьер Марат Хуснуллин

Строительство новой инфекционной больницы для зараженных коронавирусом в Новой Москве (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Правительство России готово в случае необходимости развернуть строительство по всей стране модульных инфекционных центров, заявил журналистам вице-премьер Марат Хуснулллин, сообщает корреспондент РБК.

«Мы действительно такой вариант рассматривали сегодня», — сказал Хуснуллин после завершения совещания президента Владимира Путина с членами правительства, отвечая на вопрос о возможности повторения в России опыта Китая, где медицинские центры, предназначенные для борьбы с коронавирусной инфекцией COVID-19 возводились за несколько дней.

Вице-премьер, занимавший до января 2020 года пост вице-мэра Москвы во вопросам строительства, сослался также на опыт российской столицы, где недавно начали строительство из быстровозводимых конструкций инфекционной больницы, призванной стать дополнением стационара в Коммунарке и инфекционной больницы № 1, куда помещают на карантин тех, у кого подозревают коронавирус.

«Мы хорошо понимаем опыт Москвы, которая сейчас этим занимается. При необходимости мы быстро развернем это строительство», — сказал Хуснуллин.