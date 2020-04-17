Шойгу сообщил об открытии медцентра Минобороны в Нижнем Новгороде

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В Нижнем Новгороде открывается медицинский центр Минобороны, в котором будут принимать зараженных коронавирусом. Об этом сообщил министр обороны Сергей Шойгу на совещании с президентом, трансляцию которого вел телеканал «Россия 24».

«Сегодня в Нижнем Новгороде вводится в эксплуатацию первый из 16 медицинских центров», — сказал он.

По его словам, до 30 апреля строительство медучреждений завершат в Новосибирске, Волгограде, Смоленске, Ростове-на-Дону, Омске, а также в Одинцово и Подольске. Помимо этого до 15 мая достроят еще восемь медцентров.

Общая площадь медучреждений составит почти 115 тыс. кв. м, в них будут работать 2224 медика, которые прошли подготовку по диагностике и лечению инфекции в Военно-медицинской академии Минобороны.