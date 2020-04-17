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Шойгу сообщил об открытии медцентра Минобороны в Нижнем Новгороде

Фото: Михаил Солунин / ТАСС

В Нижнем Новгороде открывается медицинский центр Минобороны, в котором будут принимать зараженных коронавирусом. Об этом сообщил министр обороны Сергей Шойгу на совещании с президентом, трансляцию которого вел телеканал «Россия 24».

«Сегодня в Нижнем Новгороде вводится в эксплуатацию первый из 16 медицинских центров», — сказал он.

По его словам, до 30 апреля строительство медучреждений завершат в Новосибирске, Волгограде, Смоленске, Ростове-на-Дону, Омске, а также в Одинцово и Подольске. Помимо этого до 15 мая достроят еще восемь медцентров.

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Общая площадь медучреждений составит почти 115 тыс. кв. м, в них будут работать 2224 медика, которые прошли подготовку по диагностике и лечению инфекции в Военно-медицинской академии Минобороны.

Новые центры позволят обеспечить 1,6 тыс. мест для зараженных коронавирусом, рассказал Шойгу. Он добавил, что Минобороны готово предоставить 7,5 тыс. мест для заболевших к 15 мая, а также 5,2 тыс. военных медиков.

Помимо этого ведомство готово переоборудовать полевые лагеря на 900 мест и создать на их основе шесть инфекционных госпиталей — по два в Нижегородской и Рязанской областях, а также по одному в Приморском крае и Челябинской области.

Правительство выделило Минобороны на строительство медцентров 8,8 млрд руб. из резервного фонда.

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Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Теги: Нижний Новгород, Минобороны, Сергей Шойгу, коронавирус
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