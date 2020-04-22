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Пандемия коронавируса ,  
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Путин поручил ускорить строительство инфекционной больницы в Воронеже

Владимир Путин и Александр Гусев
Владимир Путин и Александр Гусев (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин обсудил с губернатором Воронежской области Александром Гусевым создание нового инфекционного центра в регионе и поручил ускорить его строительство. Соответствующие поручения президент дал по итогам видеоконференции с Гусевым, стенограмма встречи опубликована на сайте Кремля.

В ходе встречи губернатор попросил президента помочь с финансированием строительства областного инфекционного центра на 250 коек. Гусев уточнил, что начало возведения центра откладывается и на согласование его проекта уйдет около года. Путин отметил, что больница в области должна быть построена быстрее.

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«Год проектирования, и еще там строительство будет года два как минимум длиться, а нам нужно сейчас», — сказал Путин. Он заявил, что для ускорения строительства нужно использовать технологию строительства быстровозводимых капитальных объектов, и позвонил министру обороны Сергею Шойгу с вопросом, сколько времени займет реализация такого проекта. Министр ответил, что быстровозводимое здание на 250 коек можно построить за два месяца.

«Два месяца — это гораздо лучше, чем три года. И это наверняка будет дешевле», — сказал Путин губернатору Воронежской области.

По итогам разговора с Шойгу президент поручил Минобороны найти оптимальное место в Воронеже для строительства инфекционного центра. Путин также поручил Гусеву согласовать постройку быстровозводимой больницы с Минобороны и Минздравом.

В Воронежской области, по последним данным депздрава региона, обнаружили 236 заболевших коронавирусной инфекцией. За последние сутки выявили 25 новых случаев.

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Источник: JHU, JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Теги: коронавирус, Воронежская область, Воронеж, Сергей Шойгу, Владимир Путин
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