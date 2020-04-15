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Пандемия коронавируса ,  
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Песков не увидел у москвичей дисциплины во время самоизоляции

Это послужило причиной ввода пропускной системы. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объяснил ранее возникшие очереди в метро из-за проверки пропусков «отладкой» системы
Фото: Fredegonda1 / Twitter

Жители Москвы не смогли обеспечить дисциплинированное соблюдение режима самоизоляции, это вынудило власти ввести пропускной режим, сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«К большому сожалению москвичи и гости столицы не проявили должной дисциплины в соблюдении режима самоизоляции, что и вынудило власти пойти на введение пропусков. <...> Цель режима [самоизоляции] — выйти на плато, а потом к периоду спада эпидемиологической угрозы», — сказал Песков.

Пропускная система действует в Москве с 15 апреля. В первый день москвичи пожаловались на большие очереди на вход в метро, которые возникли из-за введения новой системы и проверки пропусков. Также пробки возникли на въезде в Москву, где проверяли пропуска.

«Делать выводы на основе первого утра, после того как эти пропуска заработали... Оно наладится», — прокомментировал сообщения о пробках и очередях представитель президента. Он добавил, что введение такой системы в городе размеров Москвы «не может быть абсолютно гладко». Он призвал граждан стремиться к тому, чтобы помочь работе системы.

«Существует задача обеспечения этого пропускного режима, и вторая задача — делать это так, чтобы минимизировать проблемы, которые возникают. Происходит отладка», — сказал Песков.

Пробки и очереди в Москве после введения пропусков. Фоторепортаж
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О введении пропускной системы мэр Москвы Сергей Собянин объявил 10 апреля, объяснив ужесточение ограничительных мер ростом числа зараженных и нарушениями режима самоизоляции. Оформление разрешений на перемещение началось 13 апреля. Пропуска выдаются жителям Москвы для поездок на работу, посещения медицинских учреждений и перемещений в личных целях. Для того чтобы их получить, нужно оставить заявку на сайте mos.ru, отправить СМС-сообщение или позвонить в Единую справочную службу правительства Москвы.

Проверять пропуска у автомобилистов будут сотрудники ГИБДД на въезде и выезде из Москвы. Проверки пассажиров общественного транспорта будут осуществлять контролеры ГКУ «Организатор перевозок» и сотрудники полиции, рассказали ранее РБК в пресс-службе ГУП «Мосгортранс».

В первые сутки власти Москвы выдали 3,2 млн пропусков, при этом 900 тыс. аннулировали из-за неверных данных в заявке.

По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, в Москве зафиксировано 14,7 тыс. случаев заражения, 106 человек умерли.

В понедельник, 13 апреля, мэр Москвы Сергей Собянин заявил о снижении числа госпитализированных людей с коронавирусной инфекцией. Он отдельно отметил сокращение числа госпитализаций пациентов с тяжелой формой заболевания, но уточнил, что это говорит только о том, что процесс тестирования стал проходить более качественно.

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Источник: JHU, JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Авторы: Полина Химшиашвили, Мария Лисицына
Теги: коронавирус, Дмитрий Песков
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