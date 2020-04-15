Песков не увидел у москвичей дисциплины во время самоизоляции

Это послужило причиной ввода пропускной системы. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объяснил ранее возникшие очереди в метро из-за проверки пропусков «отладкой» системы

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Жители Москвы не смогли обеспечить дисциплинированное соблюдение режима самоизоляции, это вынудило власти ввести пропускной режим, сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«К большому сожалению москвичи и гости столицы не проявили должной дисциплины в соблюдении режима самоизоляции, что и вынудило власти пойти на введение пропусков. <...> Цель режима [самоизоляции] — выйти на плато, а потом к периоду спада эпидемиологической угрозы», — сказал Песков.

Пропускная система действует в Москве с 15 апреля. В первый день москвичи пожаловались на большие очереди на вход в метро, которые возникли из-за введения новой системы и проверки пропусков. Также пробки возникли на въезде в Москву, где проверяли пропуска.

«Делать выводы на основе первого утра, после того как эти пропуска заработали... Оно наладится», — прокомментировал сообщения о пробках и очередях представитель президента. Он добавил, что введение такой системы в городе размеров Москвы «не может быть абсолютно гладко». Он призвал граждан стремиться к тому, чтобы помочь работе системы.

«Существует задача обеспечения этого пропускного режима, и вторая задача — делать это так, чтобы минимизировать проблемы, которые возникают. Происходит отладка», — сказал Песков.