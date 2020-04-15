Пробки и очереди в Москве после введения пропусков. Фоторепортаж

С 15 апреля проехать на личном и общественном транспорте в Москве и Подмосковье можно только при наличии цифрового пропуска. Из-за проверок на въездах в Москву скопились пробки, в метро люди встали в длинных очередях