Пандемия коронавируса , 15 апр, 10:19
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Пробки и очереди в Москве после введения пропусков. Фоторепортаж
С 15 апреля проехать на личном и общественном транспорте в Москве и Подмосковье можно только при наличии цифрового пропуска. Из-за проверок на въездах в Москву скопились пробки, в метро люди встали в длинных очередях
Въезд в Москву. Дмитровское шоссе
Сотрудники полиции проверяют наличие пропуска у всех водителей и пассажиров
В Подмосковье пропуск полиция проверяет на въезде и выезде из всех муниципальных образований
При отсутствии разрешения на проезд водители и пассажиры могут получить штраф до 5 тыс. руб.
Ситуация на Калужском шоссе
Пропуск сотрудники полиции проверяют в специальном приложении, которое показывает, действителен ли предъявленный код
При входе и выходе с некоторых станций метро утром скопились очереди из людей. На фото — вход на станцию метро Авиамоторная
Очередь на станции метро Кантемировская
Люди скапливаются в вестибюлях без возможности соблюсти предписанную Роспотребнадзором и властями Москвы социальную дистанцию. На фото — станция метро Алтуфьево
Очередь на станции метро Войковская