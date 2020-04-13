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Собянин сообщил о снижении числа госпитализированных с COVID-19 в Москве

Это говорит о том, что тест-системы стали лучше, а занимающиеся тестированием специалисты стали делать более эффективные выводы, сказал мэр столицы
Сергей Собянин во время открытия стационара по борьбе с коронавирусной инфекцией (Фото: Денис Гришкин / ТАСС)

В Москве наблюдается снижение госпитализации людей с симптомами коронавирусной инфекции COVID-19, находящихся в тяжелом состоянии. Об этом столичный мэр Сергей Собянин заявил на совещании по коронавирусу с президентом Владимиром Путиным, сообщает «РИА Новости».

«Татьяна Алексеевна (Голикова. — РБК) сказала о том, что в Москве динамика роста заболеваемости 13%, что ниже, чем по стране. Но с учетом того, что у нас база большая, абсолютные цифры тоже большие, это 1,3 тыс. человек у нас дополнительно заболевших и получивших соответствующий диагноз», — сказал Собянин.

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По его словам, в то же время в Москве наблюдается «снижение госпитализации в тяжелой форме». Это, как отметил мэр, говорит лишь о том, что тест-системы стали лучше. Специалисты, занимающиеся тестированием, стали делать более эффективные выводы, из-за чего стало меньше брака, а количество выявляемых больных стало больше, добавил Собянин.

В ходе совещания вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что регионы на три–четыре недели отстают от Москвы и Подмосковья по заболеваемости коронавирусом. В стране, как она отметила, наблюдается тенденция устойчивого роста числа зараженных на уровне 16–18%. По ее словам, за 12 апреля такой рост в среднем по стране составил 16,2%, по Москве — 13,3%, по Московской области — 36,4%.

Владимир Путин в рамках совещания заявил, что ситуация с распространением коронавируса в России ежедневно не улучшается, а число людей, у которых болезнь протекает тяжело, увеличивается. По его словам, пока властям удается действовать на упреждение, однако для того, чтобы продолжать это делать, нужен профессиональный прогноз «на период ближайших трех–семи–десяти дней».

По последним данным, в России коронавирусом заразились 18 328 человек (за последние сутки 2558), скончались от вируса 148 пациентов (18 за сутки). В Москве зафиксировано большинство случаев заражения и смертей — 11 513 и 82 соответственно.

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Источник: JHU,
Роспотребнадзор, mos.ru
Источник: JHU, Роспотребнадзор, mos.ru
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Автор: Михаил Юшков
Теги: коронавирус, госпитализация, Сергей Собянин
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