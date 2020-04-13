Собянин сообщил о снижении числа госпитализированных с COVID-19 в Москве

Это говорит о том, что тест-системы стали лучше, а занимающиеся тестированием специалисты стали делать более эффективные выводы, сказал мэр столицы

Сергей Собянин во время открытия стационара по борьбе с коронавирусной инфекцией (Фото: Денис Гришкин / ТАСС)

В Москве наблюдается снижение госпитализации людей с симптомами коронавирусной инфекции COVID-19, находящихся в тяжелом состоянии. Об этом столичный мэр Сергей Собянин заявил на совещании по коронавирусу с президентом Владимиром Путиным, сообщает «РИА Новости».

«Татьяна Алексеевна (Голикова. — РБК) сказала о том, что в Москве динамика роста заболеваемости 13%, что ниже, чем по стране. Но с учетом того, что у нас база большая, абсолютные цифры тоже большие, это 1,3 тыс. человек у нас дополнительно заболевших и получивших соответствующий диагноз», — сказал Собянин.

По его словам, в то же время в Москве наблюдается «снижение госпитализации в тяжелой форме». Это, как отметил мэр, говорит лишь о том, что тест-системы стали лучше. Специалисты, занимающиеся тестированием, стали делать более эффективные выводы, из-за чего стало меньше брака, а количество выявляемых больных стало больше, добавил Собянин.