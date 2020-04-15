Пассажиры пожаловались на очереди на вход в метро Москвы из-за пропусков

Наличие цифрового пропуска стало обязательным с 15 апреля для всех, кто передвигается на общественном и личном транспорте в столичном регионе. Пассажиры сообщают, что дистанция между людьми не соблюдается

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Пользователи соцсетей жалуются на то, что на вход в станции московского метрополитена образовались пробки из-за проверки пропусков, которые начали действовать с 15 апреля.

Пользователи отмечают, что люди стоят в длинных очередях на вход, не соблюдая предписанную дистанцию в полтора-два метра. Многие опасаются, что такая ситуация приведет к еще большему росту заболеваемости коронавирусом в Москве.

«Процедура [проверки пропусков] медленная, в метро сеть плохо ловит», — написал один из пользователей Twitter. Еще один пользователь отметил, что пропускная способность станции метрополитена, в которую он пытался попасть, — четыре человека в минуту.