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Пандемия коронавируса ,  
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Пассажиры пожаловались на очереди на вход в метро Москвы из-за пропусков

Наличие цифрового пропуска стало обязательным с 15 апреля для всех, кто передвигается на общественном и личном транспорте в столичном регионе. Пассажиры сообщают, что дистанция между людьми не соблюдается

Видео: o_t_r_a_d_n_o_e / VK

Пользователи соцсетей жалуются на то, что на вход в станции московского метрополитена образовались пробки из-за проверки пропусков, которые начали действовать с 15 апреля.

Пользователи отмечают, что люди стоят в длинных очередях на вход, не соблюдая предписанную дистанцию в полтора-два метра. Многие опасаются, что такая ситуация приведет к еще большему росту заболеваемости коронавирусом в Москве.

Пробки и очереди в Москве после введения пропусков. Фоторепортаж
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«Процедура [проверки пропусков] медленная, в метро сеть плохо ловит», — написал один из пользователей Twitter. Еще один пользователь отметил, что пропускная способность станции метрополитена, в которую он пытался попасть, — четыре человека в минуту.

В пресс-службе метрополитена РБК сообщили, что не имеют права комментировать действия сотрудников полиции, которые проверяют наличие пропусков. РБК обратился за комментарием к пресс-службе УВД на Московском метрополитене.

На въездах в Москву образовались пробки после начала действия пропусков
Общество

Утром в среду также образовались пробки на въездах в Москву из-за проверки пропусков сотрудниками ГИБДД. Наиболее крупные заторы возникли на въезд в столицу с юга и востока.

Пропускной режим начал действовать с 15 апреля. Согласно распоряжению властей Москвы и Московской области, пропуска нужны всем, кто передвигается на личном и общественном транспорте, в том числе на такси. В Москве у автомобилистов пропуска будут проверять на въезде и выезде из города, в Подмосковье — на въезде и выезде из муниципальных образований. При этом пропуск должен быть не только у водителя автомобиля, но и у пассажиров.

Пропуска выдаются в цифровом формате через портал mos.ru, СМС-сообщение или после звонка в Единую справочную службу правительства Москвы.

Выдавать пропуска начали 13 апреля. В течение первых суток власти отказали в оформлении почти миллиона разрешений на перемещение из-за того, что заявители указали неверные данные. Ранее в мэрии предупреждали, что это может стать поводом для отказа или последующего аннулирования пропусков.

Власти объявили об ужесточении ограничительных мер в столице 10 апреля из-за роста числа заболевших коронавирусом и нарушений гражданами режима самоизоляции. В понедельник, 13 апреля, президент Владимир Путин заявил, что ситуация с распространением инфекции в стране не улучшается и количество пациентов с тяжелым течением болезни увеличивается.

По последним данным, в России зафиксировано 21,1 тыс. случаев заболевания, из которых 13 тыс. приходятся на Москву.

Скорость распространения коронавируса в мире
Случаев за сутки
Источник: JHU
Данные по миру i

Авторы: Мария Лисицына, Екатерина Костина
Теги: коронавирус, Московский метрополитен, очередь
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