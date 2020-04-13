Путин заявил об изменяющейся не в лучшую сторону ситуации с коронавирусом

В России все больше людей тяжело заболевают после заражения коронавирусной инфекцией, ситуация пока не улучшается, констатировал Владимир Путин

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Ситуация с распространением коронавируса в России ежедневно не улучшается, количество людей, у которых болезнь протекает тяжело, увеличивается, заявил президент Владимир Путин на совещании о санитарно-эпидемиологической обстановке в стране.

«Мы видим с вами, что обстановка меняется практически ежедневно и, к сожалению, не в лучшую сторону. Увеличивается число заболевших людей, причем все больше случаев именно тяжелого протекания болезни», — сказал президент (цитата по «РИА Новости»).

Он отметил, что пока властям удается действовать на упреждение, однако для того, чтобы продолжать это делать, нужен профессиональный прогноз. «Нам нужен хороший профессиональный прогноз. И не только среднесрочный или долгосрочный, но и на период ближайших трех-семи-десяти дней», — сказал Путин и поручил кабинету министров ежесуточно составлять такой прогноз и представлять ему.

При этом Путин призвал учитывать самые экстраординарные варианты развития ситуации с коронавирусом, чтобы «оперативно корректировать стратегию и тактику <...> действий».