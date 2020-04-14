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Власти Москвы отказали в выдаче почти миллиона цифровых пропусков

С начала регистрации цифровых пропусков, которые станут обязательными 15 апреля, мэрия выдала 3,2 млн разрешений на передвижение. За некорректные данные в заявке будет грозить ответственность, предупредили городские власти
Фото: Андрей Любимов / РБК

Власти Москвы за сутки отказали в оформлении 900 тыс. цифровых пропусков из-за неверных сведений, поданных заявителями. Об этом говорится в сообщении столичного оперштаба.

Всего за сутки с начала открытия регистрации 13 апреля мэрия выдала 3,2 млн цифровых пропусков.

Тем, кто пытается получить пропуск, используя некорректную информацию, будет грозить наказание, предупредил глава департамента информационных технологий Эдуард Лысенко. «В случае, если какие-либо данные будут введены некорректно или окажутся недостоверными, пропуск будет аннулирован, а граждане, указавшие недостоверную информацию, будут привлечены к административной ответственности», — сказал он.

Лысенко подчеркнул, что горожане не должны оформлять пропуска «просто так», для галочки или на всякий случай.

Как будет работать пропускной режим в Москве и Подмосковье. Инструкция
Общество

О введении пропускного режима в Москве и Подмосковье власти объявили 10 апреля. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что режим может ужесточаться поэтапно. На первом этапе разрешения на передвижения потребуются только для перемещения на личном и общественом транспорте. Для пешеходов пропуска не требуются.

Материал дополняется.

Автор: Георгий Тадтаев
Теги: Москва, пропуск, пандемия
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