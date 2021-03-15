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Путин наградил орденом главу компании-производителя «Арепливира»

Среди награжденных сегодня Владимиром Путиным оказался глава компании, производящей препарат от коронавируса «Арепливир». Осенью стоимость этого препарата вызвала претензии ФАС
Петр Белый
Петр Белый (Фото: Нина Зотина / РИА Новости)

Президент Владимир Путин подписал указ о присвоении госнаград, в котором среди прочих фигурирует Петр Белый — председатель совета директоров группы компаний «Промомед». «Промомед» является производителем препарата «Арепливир», основанного на действующем веществе фавипиравир, который применяется в лечении коронавирусной инфекции.

Ему присвоен орден Пирогова «за заслуги в области производства лекарственных препаратов».

«Арепливир» был одобрен Минздравом в июне 2020 года. Основным действующим веществом лекарства является фавипиравир. Этот препарат был создан в Японии компанией Fujifilm Holdings Corp., и изначально его представляли как препарат, помогающий в лечении гриппа. В 2020 году исследователи начали изучать его эффективность в борьбе против коронавируса. Но в июле японские ученые пришли к выводу, что его эффективность против COVID-19 не подтверждена. Тем не менее в российском Минздраве сочли, что испытания препарата говорят о том, что он может помочь больным.

Изначально «Арепливир» можно было применять только в больницах под наблюдением врачей, но затем Минздрав разрешил его амбулаторное применение. Его производители утверждают, что применение «Арепливира» при появлении первых симптомов инфекции позволяет человеку переболеть в амбулаторных условиях.

Лекарство официально поступило в аптеки в сентябре. Рекомендованная розничная цена препарата составила 12 320 руб. за пачку с 40 таблетками.

В конце сентября ценами на препараты заинтересовалась Федеральная антимонопольная служба (ФАС). Она направила в фармкомпании запросы по поводу обоснованности оптовой цены на поступивший в аптеки «Арепливир». Председатель совета директоров «Промомеда» Петр Белый, комментируя претензии, заявил, что «препарат стоит столько, сколько он стоит, и является самым дешевым в мире препаратом, который спасает жизни».

В октябре 2020 года фавипиравир был внесен в перечень жизненно важных лекарственных препаратов (ЖНВЛП). Этот список используется для государственного регулирования цен на лекарства. Существуют категории пациентов, которым препараты из этого списка положены по льготной цене или бесплатно. В результате Минздрав зарегистрировал предельные отпускные цены производителей на препараты, содержащие эти действующие вещества, «Авифавир» и «Арепливир», в размере 100 руб. за таблетку. В результате рекомендованную розничную цену за упаковку препарата «Промомед» снизил до немногим более 5 тыс. руб.

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Фото:Артем Геодакян / ТАСС

Всего в списке награжденных новым указом Владимира Путина оказались несколько сотен человек. Среди них, к примеру, есть сенатор от Дагестана и миллиардер из списка Forbes Сулейман Керимов. Он получил орден Дружбы «за активное участие в общественно-политической жизни, большой вклад в благотворительную деятельность и многолетнюю добросовестную работу». Экс-министр транспорта и гендиректор ПАО «Государственная транспортная лизинговая компания» (ГТЛК) Евгений Дитрих получил орден Александра Невского «за достигнутые трудовые успехи». Есть среди награжденных и иностранный гражданин — экс-генеральный секретарь Совета Европы Турбьёрн Ягланд получил от Владимира Путина орден Дружбы «за большой вклад в укрепление сотрудничества между Российской Федерацией и Советом Европы».

Автор
Георгий Тадтаев
коронавирус COVID-19 Фавипиравир лекарства
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