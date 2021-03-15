Путин наградил орденом главу компании-производителя «Арепливира»

Среди награжденных сегодня Владимиром Путиным оказался глава компании, производящей препарат от коронавируса «Арепливир». Осенью стоимость этого препарата вызвала претензии ФАС

Петр Белый (Фото: Нина Зотина / РИА Новости)

Президент Владимир Путин подписал указ о присвоении госнаград, в котором среди прочих фигурирует Петр Белый — председатель совета директоров группы компаний «Промомед». «Промомед» является производителем препарата «Арепливир», основанного на действующем веществе фавипиравир, который применяется в лечении коронавирусной инфекции.

Ему присвоен орден Пирогова «за заслуги в области производства лекарственных препаратов».

«Арепливир» был одобрен Минздравом в июне 2020 года. Основным действующим веществом лекарства является фавипиравир. Этот препарат был создан в Японии компанией Fujifilm Holdings Corp., и изначально его представляли как препарат, помогающий в лечении гриппа. В 2020 году исследователи начали изучать его эффективность в борьбе против коронавируса. Но в июле японские ученые пришли к выводу, что его эффективность против COVID-19 не подтверждена. Тем не менее в российском Минздраве сочли, что испытания препарата говорят о том, что он может помочь больным.

Изначально «Арепливир» можно было применять только в больницах под наблюдением врачей, но затем Минздрав разрешил его амбулаторное применение. Его производители утверждают, что применение «Арепливира» при появлении первых симптомов инфекции позволяет человеку переболеть в амбулаторных условиях.

Лекарство официально поступило в аптеки в сентябре. Рекомендованная розничная цена препарата составила 12 320 руб. за пачку с 40 таблетками.