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Пандемия коронавируса ,  
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Препараты от COVID-19 включили в список жизненно важных лекарств

Власти расширили перечень жизненно важных лекарственных препаратов (ЖНВЛП), добавив в него средства для лечения коронавирусной инфекции. Об этом министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил на онлайн-заседании комитета Госдумы по охране здоровья, передает ТАСС.

«Подписано распоряжение правительства по расширению списка ЖНВЛП. Туда вошли препараты, касаемые лечения именно новой коронавирусной инфекции», — сказал он.

По его словам, сейчас регистрируются предельные цены на лекарства. В первую очередь, речь идет о фавипиравире, его стоимость будет зарегистрирована после согласования с ФАС.

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Фото:Алексей Майшев / РИА Новости

Список жизненно важных медпрепаратов используется для государственного регулирования цен на лекарства. Существуют категории пациентов, которым препараты из этого списка положены по льготной цене или бесплатно.

Ранее Росздравнадзор сообщал РБК, что после добавления фавипиравира в перечень ожидается снижение цены для покупателей. Она постепенно уменьшалась с конца лета.

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Фото:Александр Авилов / АГН «Москва»

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Первый контракт на поставку «Авифавира» (действующее вещество — фавипиравир) производства совместной компании РФПИ и «Химрар» — «Кромис» — был заключен еще 4 июня 2020 года. В госзакупках его средняя цена составляла 22,3 тыс. руб. за упаковку. Позже появились препараты «Коронавир» производства «Р-Фарм» и «Ареплевир» производства «Промомед». В сентябре «Промомед» поставил цену на свое средство 12 320 руб., а «Р-Фарм» снизил стоимость с 15,4 тыс. руб. в госзакупках до 11 550 руб.

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Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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