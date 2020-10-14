Препараты от COVID-19 включили в список жизненно важных лекарств

Власти расширили перечень жизненно важных лекарственных препаратов (ЖНВЛП), добавив в него средства для лечения коронавирусной инфекции. Об этом министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил на онлайн-заседании комитета Госдумы по охране здоровья, передает ТАСС.

«Подписано распоряжение правительства по расширению списка ЖНВЛП. Туда вошли препараты, касаемые лечения именно новой коронавирусной инфекции», — сказал он.

По его словам, сейчас регистрируются предельные цены на лекарства. В первую очередь, речь идет о фавипиравире, его стоимость будет зарегистрирована после согласования с ФАС.

Список жизненно важных медпрепаратов используется для государственного регулирования цен на лекарства. Существуют категории пациентов, которым препараты из этого списка положены по льготной цене или бесплатно.