ВОЗ одобрила экстренное применение вакцины от AstraZeneca
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) одобрила вакцину от британско-шведской фармацевтической компании AstraZeneca от коронавируса для экстренного использования. Об этом сообщается на сайте ВОЗ.
В сообщении организации отмечается, что одобрены два варианта препарата. Один из них производится совместно с компанией SKBio в Южной Корее, второй — в Институте сыворотки Индии.
Данные о вакцине изучила Стратегическая консультативная группа экспертов (SAGE) по иммунизации. Они рекомендовали использование препарата для всех возрастных групп от 18 лет и старше, сообщает ВОЗ.
В ходе исследований было установлено, что эффективность вакцины составляет 63,09%. В организации отметили, что она подходит для небогатых стран из-за простых требований к хранению.