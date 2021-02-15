ВОЗ одобрила экстренное применение вакцины от AstraZeneca

Препарат стал вторым после вакцины от Pfizer, который официально одобрила организация. В ВОЗ сообщили, что вакцину можно использовать для всех возрастных групп от 18 и старше. Ранее некоторые страны не рекомендовали ее для пожилых

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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) одобрила вакцину от британско-шведской фармацевтической компании AstraZeneca от коронавируса для экстренного использования. Об этом сообщается на сайте ВОЗ.

В сообщении организации отмечается, что одобрены два варианта препарата. Один из них производится совместно с компанией SKBio в Южной Корее, второй — в Институте сыворотки Индии.

Данные о вакцине изучила Стратегическая консультативная группа экспертов (SAGE) по иммунизации. Они рекомендовали использование препарата для всех возрастных групп от 18 лет и старше, сообщает ВОЗ.

В ходе исследований было установлено, что эффективность вакцины составляет 63,09%. В организации отметили, что она подходит для небогатых стран из-за простых требований к хранению.