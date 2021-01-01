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ВОЗ одобрила применение первой вакцины от коронавируса

Препарат от Phizer/BioNTech первая вакцина, официально одобренная организацией. В ВОЗ подчеркнули, что исследования доказали его безопасаность и эффективность. Одобрение ВОЗ позволит легче закупать препарат для бедных стран
Фото: Michael Ciaglo / Getty Images
Фото: Michael Ciaglo / Getty Images

Всемирная организация здравоохранения официально 31 декабря одобрила применение вакцины совместно производства компаний Phizer и BioNTech. Об этом сообщила пресс-служба организации.

«Вакцина производства Pfizer/BioNTech от COVID-19 сегодня стала первой вакциной, одобренной ВОЗ для использования в чрезвычайных случаях с момента начала вспышки заболевания», — говорится в сообщении.

В ВОЗ отметили, что одобрение препарата под названием Comirnaty позволит странам ускорить собственные регуляционные процедуры и наладить импорт вакцины и прививочные кампании. «Это также позволяет ЮНИСЕФ и Панамериканской организации здравоохранения закупить вакцину для распространения в нуждающихся странах», — отмечается в релизе.

СМИ узнали об аллергии у медика после прививки вакциной Pfizer от COVID
Общество
Фото:Justin Tallis / Getty Images

Эксперты организации проанализировали данные о безопасности, эффективности и качестве вакцины Pfizer/BioNTech и пришли к выводу, что она соответствует всем критериям ВОЗ, а преимущества от использования препарата перевешивают потенциальные риски.

В ВОЗ заявили, что консультативная группа экспертов по иммунизации (SAGE) соберется 5 января, чтобы сформировать политику в отношении конкретных вакцины и дать рекомендации по их использованию среди населения.

В ЕС одобрили применение вакцины Pfizer от коронавируса
Общество
Фото:Stephen Dunn / Reuters

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Еврокомиссия уже одобрила вакцину от Pfizer/BioNTech. С 27 декабря в Евросоюзе началась массовая вакцинация этим препаратом. Бельгия, Франция, Германия, Италия, Нидерланды, Испания, Люксембург и Швейцария договорились координировать свои действия, чтобы выработать оптимальные графики прививочных кампаний.

В декабре применение препарата Comirnaty началось и в США. Как и в большинстве стран, в первую очередь прививают медиков и пожилых людей. За неделю до Нового года стало известно о первой побочной реакции на вакцину.

Автор
Михаил Котляр
коронавирус ВОЗ вакцина
Материалы по теме
СМИ узнали об аллергии у медика после прививки вакциной Pfizer от COVID
Общество
Еврокомиссия разрешила использование вакцины от Pfizer и BioNTech
Общество
В ЕС одобрили применение вакцины Pfizer от коронавируса
Общество
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