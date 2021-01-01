ВОЗ одобрила применение первой вакцины от коронавируса

Препарат от Phizer/BioNTech первая вакцина, официально одобренная организацией. В ВОЗ подчеркнули, что исследования доказали его безопасаность и эффективность. Одобрение ВОЗ позволит легче закупать препарат для бедных стран

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Всемирная организация здравоохранения официально 31 декабря одобрила применение вакцины совместно производства компаний Phizer и BioNTech. Об этом сообщила пресс-служба организации.

«Вакцина производства Pfizer/BioNTech от COVID-19 сегодня стала первой вакциной, одобренной ВОЗ для использования в чрезвычайных случаях с момента начала вспышки заболевания», — говорится в сообщении.

В ВОЗ отметили, что одобрение препарата под названием Comirnaty позволит странам ускорить собственные регуляционные процедуры и наладить импорт вакцины и прививочные кампании. «Это также позволяет ЮНИСЕФ и Панамериканской организации здравоохранения закупить вакцину для распространения в нуждающихся странах», — отмечается в релизе.

Эксперты организации проанализировали данные о безопасности, эффективности и качестве вакцины Pfizer/BioNTech и пришли к выводу, что она соответствует всем критериям ВОЗ, а преимущества от использования препарата перевешивают потенциальные риски.