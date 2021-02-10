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Пандемия коронавируса ,  
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Южная Корея одобрила применение вакцины AstrаZeneca

Фото: Kim Hong-Ji / Getty Images
Фото: Kim Hong-Ji / Getty Images

Южнокорейское министерство по безопасности продуктов и лекарственных средств одобрило вакцину компании AstraZeneca, сообщается на сайте организации.

AstraZeneca подала заявку на регистрацию вакцины в Корее 4 января 2021 года, предоставив регулятору результаты клинических испытаний в других странах — Великобритании и Бразилии. Применение вакцины разрешено для граждан старше 18 лет.

AstroZeneca также заключила контракт на производство вакцины с компанией SC Bioscience Korea.

В ЕС одобрили вакцину от коронавируса AstraZeneca
Общество
Фото:Gareth Fuller / Getty Images

Еврокомиссия одобрила применение вакцины AstraZeneca в странах союза 29 января, после положительного вердикта Европейского агентства по лекарственным средствам.

В то же время группа экспертов из немецкого института Роберта Коха не рекомендовали использовать препарат для людей старше 65 лет, ссылаясь на нехватку данных о его эффективности для людей этой возрастной группы.

По данным национального штаба по борьбе с коронавирусом, на 10 февраля в Корее зафиксировано 81 930 случаев заболевания, за последние сутки заразилось 444 человека. Продолжают оставаться на карантине 8218 человек, выписаны 72 226 человек. 31% всех случаев зарегистрировано в столице страны. 

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