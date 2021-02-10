Южная Корея одобрила применение вакцины AstrаZeneca

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Южнокорейское министерство по безопасности продуктов и лекарственных средств одобрило вакцину компании AstraZeneca, сообщается на сайте организации.

AstraZeneca подала заявку на регистрацию вакцины в Корее 4 января 2021 года, предоставив регулятору результаты клинических испытаний в других странах — Великобритании и Бразилии. Применение вакцины разрешено для граждан старше 18 лет.

AstroZeneca также заключила контракт на производство вакцины с компанией SC Bioscience Korea.

Еврокомиссия одобрила применение вакцины AstraZeneca в странах союза 29 января, после положительного вердикта Европейского агентства по лекарственным средствам.