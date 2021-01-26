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AstraZeneca опровергла данные о неэффективности вакцины для пожилых

Фото: Joe Giddens / Getty Images
Фото: Joe Giddens / Getty Images

Британско-шведская фармацевтическая компания AstraZeneca опровергла сообщения о неэффективности своей вакцины для пожилых, сообщает Reuters.

AstraZeneca в ответе для Reuters назвала данные о малой эффективности вакцины «абсолютно некорректными» и уточнила, что разработка получила одобрение объединенного комитета по вакцинации и иммунизации Соединенного Королевства для использования на пожилых людях. У пожилых людей формируется иммунный ответ на введение препарата, говорится в заявлении компании.

Ранее немецкие газеты Bild и Handelsblatt сообщили, что вакцина приводит к появлению антител менее чем у 10% людей старше 65 лет. Опираясь на источники в правительстве ФРГ, они сообщили, что вакцина от AstraZeneca получит разрешение Европейского агентства медицинских средств (EMA) на применение только среди людей моложе указанного возраста.

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Фото:Francis Mascarenhas / Reuters

Ранее AstrаZeneca заявила о том, что в два раза урежет поставки вакцин в страны Европы. Вакцину должны зарегистрировать в ЕС в начале февраля, предполагалось, что до марта будет поставлено 80 млн доз препарата.

О снижении объемов поставок вакцин в ЕС в январе также сообщил Pfizer. В компании заявили, что ей пришлось внести изменения в процесс изготовления вакцины, что потребует дополнительных разрешений от регуляторов. Шесть стран Северо-Восточной Европы пожаловались на проблемы с поставками в Еврокомиссию, а Италия подаст на производителей вакцин в суд.

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