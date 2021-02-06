В Испании запретили использовать вакцину AstraZeneca для пожилых

Предельный возраст для использования препарата — 55 лет. Ранее СМИ сообщали, что эффективность вакцины для людей старше 65 лет составляет менее 10%. В AstraZeneca эти данные опровергали

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Минздрав Испании установил предельный возраст вакцинации от коронавируса препаратом, разработанным компанией AstraZeneca и Оксфордским университетом, на уровне 55 лет. Об этом говорится в сообщении ведомства.

Также пройти вакцинацию смогут люди старше 18 лет.

Первые дозы вакцины прибудут в Испанию в эти выходные и будут распределены по стране. В первую очередь их получат медики и социальные работники.

Пока в Испании прививают от COVID-19 вакцинами Pfizer и BioNTech, а также Moderna.

Вакцина разработки AstraZeneca была одобрена для применения в ЕС. Европейское агентство лекарственных средств рекомендовало ее к использованию для людей старше 18 лет. При этом оно отмечало, что возраст большинства участников испытания не превышал 55 лет и данных об эффективности людей более пожилого возраста недостаточно. Однако в агентстве рекомендовали вакцину к использованию для пожилых «учитывая, что в этой возрастной группе наблюдается иммунный ответ, и на основании опыта применения других вакцин».