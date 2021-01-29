Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 29 января
USD ЦБ: 76,19 (+1,15) Инвестиции, 28 янв, 13:32
Курс евро на 29 января
EUR ЦБ: 92,13 (+0,91) Инвестиции, 28 янв, 13:32
Вирусологи оценили возможность новых всплесков COVID в России Общество, 03:00 Эффективность вакцины от COVID-19 компании Novavax составила свыше 89% Общество, 02:59 Трамп решил сотрудничать с республиканцами в палате представителей Политика, 02:58 В театре им. Вахтангова назвали Ланового олицетворением чести и мужества Общество, 02:30 Панорамный тур: чем привлечь зумеров и альфа в розничные магазины РБК и МегаФон, 02:28 Немецкие эксперты не рекомендовали вакцину от AstraZeneca лицам старше 65 Общество, 02:08 В полиции заявили о планах установить постоянный забор вокруг Капитолия Политика, 01:59 Гендиректор Национальной медиа группы покинет должность Технологии и медиа, 01:33 Как сделать содержание автопарка дешевле РБК и Gazpromneft, 01:26 Генсек ООН привился от коронавируса Общество, 01:11 Януковичу предъявили обвинение в госизмене Политика, 00:41 «Для меня всегда театр был главным»: чем запомнился Василий Лановой Общество, 00:15  Собянин выразил соболезнования в связи со смертью Ланового Общество, 00:15 Ужасный Zoom и рабочий стол вместо обеденного: как вернуться в офис РБК и СберМаркет, 00:15
Пандемия коронавируса ,  
0 

Немецкие эксперты не рекомендовали вакцину от AstraZeneca лицам старше 65

Эксперты считают недостаточными данные о том, что препарат окажется эффективным для пожилых. Немецкие СМИ ранее писали, что вакцина приводит к появлению антител менее чем у 10% людей старше 65 лет, в AstraZeneca это опровергли
Фото: Bruna Prado / AP
Фото: Bruna Prado / AP

Постоянный комитет по вакцинации (Stiko) Института вирусологии имени Роберта Коха в Германии рекомендовал использование вакцины от британско-шведской фармацевтической компании AstraZeneca для граждан в возрасте от 18 до 64 лет. Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на заявление комитета.

Эксперты отмечают, что сейчас данных о том, что препарат окажется эффективным для людей старше 65 лет, недостаточно.

Какие вакцины от коронавируса используют в мире
Фотогалерея 

Stiko — это независимый комитет экспертов, который разрабатывает рекомендации по вакцинации для Германии. Разрешение на применение вакцины в странах Евросоюза выдает Европейское агентство по лекарственным препаратам (EMA). Как отмечает DW, ожидается, что регулятор примет решение о препарате от AstraZeneca в пятницу, 28 августа. Сейчас он активно используется в прививочной кампании в Великобритании.

Вакцинация от коронавируса в разных странах ЕС началась в конце декабря — начале января. Пока там используются только два препарата, применение которых одобрил EMA. Это вакцины, разработанные компаниями Pfizer/BioNTech и Moderna. Первую из них европейский регулятор разрешил применять с 16 лет, вторую — с 18, верхний возрастной предел для них не установлен, отмечает DW.

AstraZeneca опровергла данные о неэффективности вакцины для пожилых
Общество
Фото:Joe Giddens / Getty Images

О низкой эффективности препарата от AstraZeneca для пожилых людей ранее писали немецкий СМИ. Bild и Handelsblatt сообщали, что вакцина приводит к появлению антител менее чем у 10% людей старше 65 лет. В компании эти данные назвали «абсолютно некорректными». AstraZeneca указала, что разработка получила одобрение объединенного комитета по вакцинации и иммунизации Соединенного Королевства для использования на пожилых людях, и у них формируется иммунный ответ на введение препарата.

Читайте на РБК Pro
«Жадные и ленивые зумеры»: почему компании недовольны работой молодежи Как кредиторы отбирают у детей предпринимателей наследство Когда кончится работа в ИТ: прогноз о будущем программистов Магия педалей: как подражание фитнес-студиям помогло Peloton

Ранее на этой неделе AstraZeneca заявила, что урежет поставки вакцин в страны Европы. В первые три месяца нового года компания недопоставит 60% заказанной партии — почти 31 млн доз. При этом контракт с ЕС подразумевал поставку до марта 80 млн доз препарата.

Автор
Наталия Анисимова
COVID-19 вакцина пожилые коронавирус Германия
Материалы по теме
AstraZeneca сообщила о двукратном урезании поставок вакцины в Европу
Общество
Россиян не будут прививать совместной с AstraZeneca вакциной
Общество
AstraZeneca сообщила о «формуле успеха» для вакцины от коронавируса
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter