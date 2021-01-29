Немецкие эксперты не рекомендовали вакцину от AstraZeneca лицам старше 65

Эксперты считают недостаточными данные о том, что препарат окажется эффективным для пожилых. Немецкие СМИ ранее писали, что вакцина приводит к появлению антител менее чем у 10% людей старше 65 лет, в AstraZeneca это опровергли

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Постоянный комитет по вакцинации (Stiko) Института вирусологии имени Роберта Коха в Германии рекомендовал использование вакцины от британско-шведской фармацевтической компании AstraZeneca для граждан в возрасте от 18 до 64 лет. Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на заявление комитета.

Эксперты отмечают, что сейчас данных о том, что препарат окажется эффективным для людей старше 65 лет, недостаточно.

Stiko — это независимый комитет экспертов, который разрабатывает рекомендации по вакцинации для Германии. Разрешение на применение вакцины в странах Евросоюза выдает Европейское агентство по лекарственным препаратам (EMA). Как отмечает DW, ожидается, что регулятор примет решение о препарате от AstraZeneca в пятницу, 28 августа. Сейчас он активно используется в прививочной кампании в Великобритании.

Вакцинация от коронавируса в разных странах ЕС началась в конце декабря — начале января. Пока там используются только два препарата, применение которых одобрил EMA. Это вакцины, разработанные компаниями Pfizer/BioNTech и Moderna. Первую из них европейский регулятор разрешил применять с 16 лет, вторую — с 18, верхний возрастной предел для них не установлен, отмечает DW.