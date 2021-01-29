В ЕС одобрили вакцину от коронавируса AstraZeneca

В частности, от графика отставала и AstraZeneca. Глава компании Паскаль Сорио говорил, что сроки производства сорваны на два месяца, так как на заводах в Бельгии и Нидерландах возникли сложности с основным компонентом препарата.

Итальянские власти уже заявили, что подадут на AstraZeneca в суд из-за урезания поставок вакцины от коронавируса и несоблюдения заключенного соглашения. «Мы будем оказывать давление на европейском уровне, чтобы фармацевтические компании выполнили обязательства», — пообещал министр иностранных дел страны Луиджи ди Майо.