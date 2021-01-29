В ЕС одобрили вакцину от коронавируса AstraZeneca
Еврокомиссия одобрила применение в странах Европейского союза (ЕС) вакцины от коронавируса британско-шведской фармацевтической компании AstraZeneca. Об этом написала глава комиссии Урсула фон дер Ляйен в Twitter.
«Мы только что разрешили вакцину AstraZeneca на рынках ЕС
после положительной оценки Европейского агентства лекарственных средств», — сообщила она.
Глава комиссии отметила, что, согласно договоренностям, компания должна предоставить ЕС 400 млн доз препарата.
Массовая вакцинация от коронавируса стартовала в Евросоюзе в декабре, однако к 27 января ни одна из стран ЕС не смогла вакцинировать более 5% своего населения. Аналитик консалтинговой компании Gavekal Researh Седрик Гемель пояснил, что дело в нехватке самой вакцины и срыве ее поставок в Европу.