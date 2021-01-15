В ВОЗ посоветовали не требовать вакцинироваться для международных поездок

Сейчас доступ к вакцинам ограничен, а их влияние на передачу инфекции пока не известно, пояснили в организации. Кроме этого, даже получившие вакцину должны соблюдать другие меры профилактики, считают в ВОЗ

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Комитет по чрезвычайным ситуациям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) рекомендовал не вводить для международных поездок обязательного требования о наличии сертификатов о вакцинации от коронавируса. Об этом говорится в заявлении комитета, опубликованном на сайте ВОЗ.

«Учитывая, что влияние вакцин на снижение уровня передачи [коронавирусной] инфекции пока неизвестно, а доступ к вакцинам слишком ограничен, комитет рекомендует странам не требовать подтверждения о вакцинации от прибывающих путешественников», — сказано в заявлении.

В комитете добавили, что даже если у путешественника есть справка о вакцинации, это не освобождает его от соблюдения других мер по снижению риска распространения заболевания.

Ранее создать сертификат о вакцинации от коронавируса, признанного всеми странами Евросоюза, предложил премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис. По его словам, введение такого документа упростит поездки между странами сообщества. Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что странам-участникам предстоит обсудить этот вопрос с политической и юридической точек зрения, отметив, что документ представляет собой «медицинскую необходимость».