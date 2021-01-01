Глава РФПИ оценил сроки введения COVID-паспортов

Специальные «паспорта» для тех, кто сделал прививку от коронавирусной инфекции, введут в 2021 году, в том числе чтобы обеспечить безопасное передвижение людей по миру. Об этом сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в эфире телеканала «Россия 24».

«Безусловно, будут и в том числе перелеты на самолетах либо по системам тестирования, либо по вакцинным паспортам. <...> Эти паспорта — это то, что сейчас развивается во многих странах, и они станут, безусловно, частью нашей жизни в следующем году», — заявил он.

Как уточнил Дмитриев, некоторые страны прибегнут к этой мере быстрее, другие реализуют ее медленнее, однако в итоге паспорта иммунитета станут частью нашей жизни. «Это некая реальность, к которой мы придем, она немного странно звучит сейчас, но, я думаю, через год уже никто не будет задавать вопросы», — предположил глава РФПИ.

Ранее президент России Владимир Путин говорил, что вопрос введения международных сертификатов, которые облегчили бы передвижение людей, привитых от коронавируса, требует проработки. Однако, по его мнению, в целом пока нельзя отвергать такую возможность. В то же время президент указал, что переносить болезнь могут и привитые люди.