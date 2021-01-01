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Пандемия коронавируса ,  
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Глава РФПИ оценил сроки введения COVID-паспортов

Специальные «паспорта» для тех, кто сделал прививку от коронавирусной инфекции, введут в 2021 году, в том числе чтобы обеспечить безопасное передвижение людей по миру. Об этом сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в эфире телеканала «Россия 24».

«Безусловно, будут и в том числе перелеты на самолетах либо по системам тестирования, либо по вакцинным паспортам. <...> Эти паспорта — это то, что сейчас развивается во многих странах, и они станут, безусловно, частью нашей жизни в следующем году», — заявил он.

Глава центра Гамалеи поддержал идею паспортов иммунитета к COVID
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Как уточнил Дмитриев, некоторые страны прибегнут к этой мере быстрее, другие реализуют ее медленнее, однако в итоге паспорта иммунитета станут частью нашей жизни. «Это некая реальность, к которой мы придем, она немного странно звучит сейчас, но, я думаю, через год уже никто не будет задавать вопросы», — предположил глава РФПИ.

Ранее президент России Владимир Путин говорил, что вопрос введения международных сертификатов, которые облегчили бы передвижение людей, привитых от коронавируса, требует проработки. Однако, по его мнению, в целом пока нельзя отвергать такую возможность. В то же время президент указал, что переносить болезнь могут и привитые люди.

ВОЗ выступила против введения «иммунных паспортов»
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Фото:Rodrigo Abd / AP

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко выступила категорически против COVID-паспортов. Она назвала их идеей из антиутопий и недопустимой дискриминацией граждан.

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За рубежом идеи о системе сертификатов, подтверждающих иммунитет человека к коронавирусу, высказывались в Италии, Германии, Китае. В мае к тестированию цифровых паспортов иммунитета к SARS-CoV-2 приступили власти Эстонии.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) весной отнеслась негативно к введению подобных паспортов. Она заявила, что это не поможет властям решить возникшие проблемы, и указала на этическую проблематику вопроса.

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Источник: JHU
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коронавирус РФПИ вакцинация
Материалы по теме
Глава центра Гамалеи поддержал идею паспортов иммунитета к COVID
Общество
Путин допустил обсуждение сертификатов для привитых от COVID
Общество
ВОЗ выступила против введения «иммунных паспортов»
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