Собянин сообщил о разработке системы послаблений для переболевших COVID
Послабление карантинных ограничений в Москве может коснуться не только тех, кто получил прививку от коронавируса, но и тех, кто уже переболел COVID и имеет антитела. Однако эта система только разрабатывается
Фото: Андрей Любимов / РБК
Власти Москвы разрабатывают систему послаблений для людей, уже переболевших COVID и имеющих антитела к коронавирусу. Об этом в интервью телеканалу «Россия 24» рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.
По его словам, уже сейчас пенсионеры, сделавшие прививку, могут свободно передвигаться по городу.
«Пенсионеры, которые привились от COVID и прошли весь курс прививочный, получили сертификат, то социальные карты льготного проезда автоматически разблокируются. Это еще один стимул сделать прививку», — сказал мэр.
«Что касается граждан, которые переболели, имеют антитела, — это более сложная система для контроля, для пролонгации таких решений, потому что антитела сегодня есть, завтра они исчезли. <...> Мы создаем такую систему, которая позволила бы и им иметь подобные льготы, работаем над этой системой. Частично мы расскажем о ней на следующей неделе», — добавил Собянин.
Мэр Москвы объявил, что с 18 января возобновляется очное обучение в школах. Однако он предложил подождать с отменой остальных ограничений. «Произошло небольшое снижение, но не радикальное. Поэтому мы, конечно, будем смотреть, что будет происходить в ближайшую неделю-полторы, чтобы понять — это устоявшаяся, стабильная тенденция или это просто какой-то промежуточный период, который даст потом дальнейший всплеск заболеваний. <...> Мы с пониманием определенных рисков приняли такое решение по школьникам. По всем остальным — дождемся следующей недели, там уже с открытыми глазами примем другие решения: либо ослабим ряд других ограничений, либо продлим», — сказал Собянин.
Он также отметил, что Москва сможет вернуться к обычной жизни в мае, хотя снижение заболеваемости коронавирусом в городе может начаться раньше.
«Мой прогноз был — май. <...> Я уверен, что само снижение заболеваемости произойдет раньше, <...> возможно, в конце января, в феврале мы увидим более стабильную динамику снижения заболеваемости. Но чтобы уже совсем себя уверенно чувствовать, я думаю, что это май», — пояснил мэр Москвы и добавил, что развитие ситуации будет зависеть от активности вакцинации горожан.
«Я думаю, что в феврале-марте объемы выпуска вакцины будут <...> большие, в достаточном количестве. И дальше уже [все] будет зависеть от желания самих граждан, от понимания ситуации», — отметил он.
Абсолютный максимум количества новых заражений коронавирусом в Москве за все время эпидемии был зафиксирован 24 декабря 2020 года — 8203 человека в сутки. С тех пор количество снижалось и даже опускалось ниже 4 тыс., однако 14 января снова пошло вверх, за сутки коронавирус выявили у 5893 москвичей.
Несмотря на снижение заболеваемости, количество больных в стационарах не уменьшилось, в больницах находятся около 13 тыс. человек, сообщил Собянин.
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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом