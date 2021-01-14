Собянин сообщил о разработке системы послаблений для переболевших COVID

Послабление карантинных ограничений в Москве может коснуться не только тех, кто получил прививку от коронавируса, но и тех, кто уже переболел COVID и имеет антитела. Однако эта система только разрабатывается

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Власти Москвы разрабатывают систему послаблений для людей, уже переболевших COVID и имеющих антитела к коронавирусу. Об этом в интервью телеканалу «Россия 24» рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

По его словам, уже сейчас пенсионеры, сделавшие прививку, могут свободно передвигаться по городу.

«Пенсионеры, которые привились от COVID и прошли весь курс прививочный, получили сертификат, то социальные карты льготного проезда автоматически разблокируются. Это еще один стимул сделать прививку», — сказал мэр.

«Что касается граждан, которые переболели, имеют антитела, — это более сложная система для контроля, для пролонгации таких решений, потому что антитела сегодня есть, завтра они исчезли. <...> Мы создаем такую систему, которая позволила бы и им иметь подобные льготы, работаем над этой системой. Частично мы расскажем о ней на следующей неделе», — добавил Собянин.