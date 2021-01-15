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Пандемия коронавируса ,  
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В ЕС назвали сертификат о вакцинации «медицинской необходимостью»

Создание паспортов вакцинации — это «медицинская необходимость», заявила Урсула фон дер Ляйен. Ранее ввести общеевропейские сертификаты о прививке попросила Греция, для которой туризм — один из ключевых секторов экономики
Урсула фон дер Ляйен
Урсула фон дер Ляйен (Фото: John Thys / Reuters)

Создание сертификата о вакцинации от коронавируса, признанного всеми странами Евросоюза, — это «медицинская необходимость». Об этом заявила глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен, передает EurActiv.

По словам главы ЕК, теперь это решение стоит обсудить на общеевропейском уровне с политической и юридической точек зрения.

Таким образом фон дер Ляйен отреагировала на обращение премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса. На этой неделе он направил ей письмо, в котором предложил ввести общеевропейский сертификат о вакцинации от коронавируса, передает Reuters. По его словам, появление такого документа упростит поездки между странами ЕС.

«Для таких стран, как Греция, которые зависят от туризма, крайне важно, чтобы этот вопрос был решен до начала летнего сезона», — отметил Мицотакис. Греция, для которой туризм является одним из ключевых секторов экономики, уже ввела собственный сертификат о прививках от COVID-19.

Путин поручил заняться международными сертификатами о прививках COVID
Политика
Фото:Кирилл Кухмарь / ТАСС

В России выдавать паспорта вакцинированных начали со 2 января. Сертификат можно получить на сайте госуслуг. Его наличие предполагает ряд послаблений. В частности, в Москве привившимся пожилым гражданам разблокируют социальные карты, сообщил мэр города Сергей Собянин. На Сахалине привившимся жителям выдадут бейджи и разрешат не носить маски, сообщил губернатор Валерий Лимаренко. Глава Минздрава Михаил Мурашко при этом заявил, что носить маску необходимо в том числе тем, кто привился и у кого сформировался иммунитет. Вакцинация защищает от тяжелого течения болезни, но не исключает возможность ее распространения, сказал он.

Идея введения международных сертификатов о вакцинации от коронавируса в России встретила как сторонников, так и противников. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что такие паспорта станут частью обычной жизни в 2021 году. По его словам, в будущем документы могут служить разрешением для перелетов.

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В то же время спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко выступила против идеи введения сертификатов о вакцинации. «Устраивать такую дискриминацию граждан, делить их на категории с разными правами — это недопустимо, и в этом нет никакой необходимости. Даже если человек переболел, сегодня у него есть антитела, через месяц может не быть», — заявила она.

На фоне обсуждения идеи введения международных паспортов о вакцинации президент Владимир Путин поручил правительству предоставить свои предложения до 20 января.

Автор
Виктория Полякова
Урсула фон дер Ляйен сертификат вакцинация коронавирус Еврокомиссия
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