В ЕС назвали сертификат о вакцинации «медицинской необходимостью»

Создание паспортов вакцинации — это «медицинская необходимость», заявила Урсула фон дер Ляйен. Ранее ввести общеевропейские сертификаты о прививке попросила Греция, для которой туризм — один из ключевых секторов экономики

Урсула фон дер Ляйен (Фото: John Thys / Reuters)

Создание сертификата о вакцинации от коронавируса, признанного всеми странами Евросоюза, — это «медицинская необходимость». Об этом заявила глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен, передает EurActiv.

По словам главы ЕК, теперь это решение стоит обсудить на общеевропейском уровне с политической и юридической точек зрения.

Таким образом фон дер Ляйен отреагировала на обращение премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса. На этой неделе он направил ей письмо, в котором предложил ввести общеевропейский сертификат о вакцинации от коронавируса, передает Reuters. По его словам, появление такого документа упростит поездки между странами ЕС.

«Для таких стран, как Греция, которые зависят от туризма, крайне важно, чтобы этот вопрос был решен до начала летнего сезона», — отметил Мицотакис. Греция, для которой туризм является одним из ключевых секторов экономики, уже ввела собственный сертификат о прививках от COVID-19.